ਸਭ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਾਥੀ ਮੋਹਨਮਾਲਾ ਦੀ 85 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮੌਤ

ਕਾਜ਼ੀਰੰਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਨੇ 85 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਾਥੀ ਮੋਹਨਮਾਲਾ ਨੂੰ ਹੰਝੂਆਂ ਭਰੀ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦਿੱਤੀ।

ਕਾਜ਼ੀਰੰਗਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਾਥੀ ਮੋਹਨਮਾਲਾ ਦੀ 85 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ
ਕਾਜ਼ੀਰੰਗਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਾਥੀ ਮੋਹਨਮਾਲਾ ਦੀ 85 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ (ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ)
ETV Bharat Punjabi Team

August 14, 2025

ਗੁਹਾਟੀ: ਅਸਾਮ ਦੇ ਕਾਜ਼ੀਰੰਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਾਥੀ ਮੋਹਨਮਾਲਾ ਨੂੰ ਹੰਝੂਆਂ ਭਰੀ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੋਹਨਮਾਲਾ ਦੀ ਉਮਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 9.40 ਵਜੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕੋਹੋਰਾ ਰੇਂਜ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਰੇਂਜ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾ. ਬਿਭੂਤੀ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਹਨਮਾਲਾ 17 ਮਈ, 1970 ਨੂੰ ਕਾਜ਼ੀਰੰਗਾ ਆਈ ਸੀ।

ਸਵਰਗੀ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਰਗਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਿਓਗ ਨੇ ਪਾਰਕ ਦੇ ਸੰਭਾਲ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਮੋਹਨਮਾਲਾ ਨੇ ਪਾਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਸ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫਾਰੀ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ।

ਰਿਕਾਰਡ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬਾਘ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹਲਧੀਬਾੜੀ ਨੇੜੇ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸੀ ਮੋਹਨਮਾਲਾ

ਕਾਜ਼ੀਰੰਗਾ ਦੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਸੌਰਵ ਬੋਰਗੋਹੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਥੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਉਹ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਬੈਠ ਗਈ, ਲੇਟ ਗਈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਿਆ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਹਨਮਾਲਾ ਲੰਬੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸੀ।

ਡਾ. ਭੂਪੇਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਡਾ. ਕੁਸ਼ਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਡਾ. ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਬਰੂਆ ਅਤੇ ਡਾ. ਭਾਸਕਰ ਚੌਧਰੀ ਸਮੇਤ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧ ਗਈ। ਬੋਰਗੋਹੇਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਹਨਮਾਲਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਰਦ ਦੇ ਮਰ ਗਈ।

ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਸਟਾਫ

ਪਾਰਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜੰਗਲਾਤ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਲੱਗਭਗ 85 ਸਾਲਾ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਜੰਗਲਾਤ ਅਫ਼ਸਰ ਜਯੰਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਜ਼ੀਰੰਗਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਾਥੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੀ ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸੀ।"

ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਪਾਰਕ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਮੋਹਨਮਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮਹਾਵਤ ਕਿਰਨ ਰਾਭਾ ਨਾਲ ਬਿਤਾਏ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹਾਦਰੀ ਭਰੇ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਵੇਰ, ਜਦੋਂ ਮੋਹਨਮਾਲਾ ਆਪਣੇ ਵੱਛੜੇ ਮਾਲਤੀ ਨਾਲ ਮਿਹਿਮੁਖ ਬੀਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਜੰਗਲੀ ਹਾਥੀ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਾਵਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਛੜੇ ਨੂੰ ਬੀਲ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਈ ਅਤੇ ਤੈਰ ਕੇ ਦੂਰ ਕੰਢੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਹਾਥੀ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੂਰੀ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਮਾਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ।

ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, "ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਕਾਜ਼ੀਰੰਗਾ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਸਾਥੀ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਰੱਖਿਅਕ, ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।" ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪਾਰਕ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਉੱਕਰ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ।

