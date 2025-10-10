ETV Bharat / bharat

ਕਰਵਾ ਚੌਥ 'ਤੇ ਚੰਨ ਕਦੋਂ ਦੇਵੇਗਾ ਦਰਸ਼ਨ ? ਜਾਣੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਦੇਵੇਗਾ ਦਿਖਾਈ

ਅੱਜ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਚੰਨ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਰਤ ਖੋਲ੍ਹਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚੰਨ ਕਦੋਂ ਚੜ੍ਹੇਗਾ?

KARWA CHAUTH 2025
ਜਾਣੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ ਚੰਦ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 10, 2025 at 6:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Karwa chauth moon rise timing: ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਿਨ ਭਰ ਵਰਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਿਨ, ਔਰਤਾਂ ਸਜ-ਸਜ ਕੇ ਪੂਜਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਉਹ ਛਾਨਣੀ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਥਾਲੀ ਨਾਲ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਣ ਅਤੇ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਵਰਤ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਵਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਪਲ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਝਲਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਆਦਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਤ ਤੋੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦੇ ਦਿਨ, ਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਢਲਦੇ ਹੀ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜਾਣੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ?

ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੱਖਰਾ- ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ "ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਰਾਤ 8: 12, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 8:14, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 8:10, ਅੰਬਾਲਾ 8:10 ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰਾਤ 8:12 ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।"

KARWA CHAUTH 2025
ਕਦੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ ਚੰਦ (ETV Bharat)

ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਆਚਾਰੀਆ ਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, "ਬ੍ਰਹਮਾ ਪੁਰਾਣ ਅਤੇ ਸਕੰਦ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਨੇ ਚੰਦਰਦੇਵ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਦਿਨ ਚਤੁਰਥੀ ਤਿਥੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸਨੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਤੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਮੰਗਿਆ। ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਚਤੁਰਥੀ 'ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਕਲੰਕ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਤਿਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਦੀ ਚਤੁਰਥੀ 'ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ, ਕਰਵਾ ਚੌਥ 'ਤੇ, ਔਰਤਾਂ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਰਤ ਤੋੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਹਾਭਾਰਤ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੂੰ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਨਾ ਆਵੇ।"

ਪੂਜਾ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਂ

ਪੰਡਿਤ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹਿੰਦੂ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਵਰਤ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 10 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਰਤਿਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਦੀ ਚਤੁਰਥੀ ਤਿਥੀ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਾਤ 10:54 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 7:38 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੂਜਾ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਮ 5:16 ਵਜੇ ਤੋਂ 6:29 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰਤਾਂ ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਘਿਆ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਵਰਤ ਤੋੜਨਗੀਆਂ।"

For All Latest Updates

TAGGED:

KARWA CHAUTHKARWA CHAUTH SHUBH MUHURATKARWA CHAUTH MOONRISE TIMEਕਰਵਾ ਚੌਥ 2025KARWA CHAUTH 2025

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਅਕਲ ਦਾੜ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਜਾਣੋ ਇਸ ਦਾੜ੍ਹ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸਹੀਂ ਉਮਰ

ਪਿਸ਼ਾਬ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਦਰਦਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ? ਜੇਕਰ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੈ ਨੁਕਸਾਨ

ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਬਰਫ਼ ਮਲਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ ਹੈਰਾਨ, ਸਿੱਖੋ ਫੇਸ ਆਈਸਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ

ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਘਰੇਲੂ ਉਪਾਅ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.