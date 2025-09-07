ETV Bharat / bharat

ਮਧੂ-ਮੱਖੀਆਂ ਦੀ ਅਨੋਖੀ ਦਾੜ੍ਹੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ

ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਧੂ-ਮੱਖੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਮਧੂ-ਮੱਖੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦਾੜ੍ਹੀ ਵਰਗਾ ਦਿਖਦਾ ਹੈ।

HONEY BEARD KUMAR
ਕਰਨਾਟਕ ਦਾ 'ਹਨੀ ਬੀਅਰਡ ਕੁਮਾਰ' (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 7, 2025 at 7:19 PM IST

3 Min Read

ਦੱਖਣੀ ਕੰਨੜ: ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਧੂ-ਮੱਖੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਦ ਤੋਂ ਬਣੀ ਦਾੜੀ ਲਗਾ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ। ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ "ਹਨੀ ਬੀਅਰਡ ਕੁਮਾਰ" ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਲੱਖਣ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਚਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

HONEY BEARD KUMAR
ਕੁਮਾਰ ਪੇਰਾਂਜੇ ਦੀ ਫੋਟੋ (Etv Bharat)

ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਕੰਨੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੇਰਾਂਜੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੁਮਾਰ ਪੇਰਾਂਜੇ ਮਧੂ-ਮੱਖੀਆਂ ਪਾਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਉਸ ਦੀ "ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਦੀ ਦਾੜ੍ਹੀ" ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਧੂ-ਮੱਖੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾੜ੍ਹੀ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਧੂ-ਮੱਖੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸ਼ਹਿਦ ਤਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਕੋਈ ਮਧੂ-ਮੱਖੀਆਂ ਦੇ ਡੰਗ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੌਮਿਆ ਪੇਰਾਂਜੇ ਲਈ, ਇਹ ਮਧੂ-ਮੱਖੀਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਹਨ। ਮਧੂ-ਮੱਖੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਛੂਹ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦਾ ਹੈ।

HONEY BEARD KUMAR
ਕੁਮਾਰ ਪੇਰਾਂਜੇ (Etv Bharat)

ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਰਸਿਮਹਾ ਭੱਟ ਤੋਂ ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਸਿੱਖੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਲਾ ਸਿੱਖੀ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਬਣਾਇਆ। ਹਨੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਪਾਲਕ ਬਣ ਗਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 4.5 ਏਕੜ ਦੇ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ 25 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਧੂ-ਮੱਖੀਆਂ ਦੇ ਛੱਤੇ ਹਨ। ਛੱਤਿਆਂ ਲਈ ਲੱਕੜ ਦੇ ਫਰੇਮ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੁਮਾਰ ਖੁਦ ਸੀਮਿੰਟ ਦੇ ਛੱਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 2-3 ਵਾਰ ਸ਼ਹਿਦ ਕੱਢਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੱਤੇ ਤੋਂ 10 ਤੋਂ 35 ਕਿਲੋ ਸ਼ਹਿਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

HONEY BEARD KUMAR
ਅਨੋਖੀ ਦਾੜ੍ਹੀ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ (Etv Bharat)

ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਖਾਸਿਅਤ

ਕੁਮਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਤੋਂ 2 ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਮਦਨ ਸੀਜ਼ਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕੁਦਰਤੀ ਸ਼ਹਿਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਰੰਗ, ਸੁਆਦ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਫੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਰਬੜ ਦੇ ਫੁੱਲ ਆਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ਹਿਦ ਪਤਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਟ੍ਰਾਈਕਨਾਈਨ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਫੁੱਲ ਆਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕੁੜੱਤਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਸ਼ਹਿਦ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ। ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈ ਨਿਰਮਾਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਦੀਵਾਨੇ ਹਨ।

ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਸਹਾਇਤਾ

ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੌਮਿਆ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੰਦਨ ਅਤੇ ਚੰਦਨ ਵੀ ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚੰਦਨ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀਪ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸੌਮਿਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਹਤ, ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ, ਲਾਭ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।"

ਮਧੂ-ਮੱਖੀਆਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼

ਕੁਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਧੂ-ਮੱਖੀਆਂ ਏਕਤਾ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਡੰਗ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਹਲਦੀ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਦ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਛੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਧੂ-ਮੱਖੀਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ

ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਸੁਪਾਰੀ, ਕੇਲਾ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਲੇ ਦੀਆਂ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਮਾਂ ਉਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਟਾਕੇ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੁਰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਲਿਖਣਾ

ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸੌਮਿਆ ਵੀ ਲੇਖਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਲੱਖਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ, ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।

For All Latest Updates

TAGGED:

BEEKEEPING IN KARNATAKAUNIQUE BEES BEARDਅਨੋਖੀ ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਵਾਲੀ ਦਾੜ੍ਹੀਮਧੂ ਮੱਖੀ ਪਾਲਣHONEY BEARD KUMAR

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੱਚਾ ਨਾਰੀਅਲ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ

ਟਾਇਲਟ ਸਮੇਂ ਫੋਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਵਾਸੀਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਅਧਿਐਨ ਦੌਰਾਨ ਦਾਅਵਾ

ਘਾਤਕ ਵਾਇਰਲ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਰੇਬੀਜ਼, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਇੰਝ ਹੁੰਦੀ ਪਛਾਣ, ਦੇਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ VinFast VF 6 ਜਾਂ VF 7 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ? ਜਾਣੋ ਇਹਨਾਂ SUV ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.