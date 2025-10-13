ETV Bharat / bharat

ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਕਪੂਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਦੀ ਵਸੀਅਤ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ, ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਕਪੂਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।

SUNJAY KAPUR PROPERTY DISPUTE
ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਕਪੂਰ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 13, 2025 at 10:36 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਕਪੂਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਦੀ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਵਿੱਚ ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਦੀ ਕਥਿਤ ਵਸੀਅਤ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਕਪੂਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਕਪੂਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਸਮਾਇਰਾ ਅਤੇ ਕਿਆਨ ਰਾਜ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਦੀ ਕਥਿਤ ਵਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ।

ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗਲਤ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਪਤਾ ਗਲਤ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸਨ? ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਵਸੀਅਤ ਖੁਦ ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਕਪੂਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਦੇ ਸਮਾਇਰਾ ਅਤੇ ਕਿਆਨ ਰਾਜ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਕਪੂਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਕਪੂਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਮਹੇਸ਼ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਨੇ ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਇੱਕ ਸਫਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਵਰਗਾ ਪੜ੍ਹਿਆ-ਲਿਖਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹੀ ਵਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਿਆ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਿਆਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਕਪੂਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਵਜੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਦੀ ਤੀਜੀ ਪਤਨੀ ਪ੍ਰਿਆ ਕਪੂਰ ਨੇ ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿਆ ਕਪੂਰ ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਕਪੂਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਦੀ ਵਸੀਅਤ 21 ਮਾਰਚ, 2025 ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਸੀਅਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਪ੍ਰਿਆ ਕਪੂਰ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿਆ ਕਪੂਰ ਨੇ ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਵਸੀਅਤ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵਸੀਅਤ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਕੱਠ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਦੀ ਮੌਤ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੰਡਸਰ ਵਿੱਚ ਪੋਲੋ ਖੇਡਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਸੀ।

ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਵਾਰਸ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਕਪੂਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਕਪੂਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਵਾਰਸ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

