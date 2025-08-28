ਹਰਿਆਣਾ/ਕੈਥਲ: ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੰਦਰ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮੰਦਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੈਥਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਟੌਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਮੁਫਤ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।
ਮਟੌਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ
ਕੈਥਲ ਦੇ ਮਟੌਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਮਹੰਤ ਨੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ।
ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸੰਦੋਖ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸਮਾਧੀ
ਮੰਦਰ ਦੇ ਮਹੰਤ ਸੁਮੇਰ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੈਥਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਟੌਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਮਹੰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੰਦਰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਲੜੇ ਗਏ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਯੁੱਧ ਦੇ 48 ਕੋਸ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਤੀਰਥ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਮੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਿੱਧ ਬਾਬਾ ਸੰਦੋਖ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਪੂਜਾ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ।"
ਗੁਰੂਕੁਲਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਬਣੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ
ਮਹੰਤ ਸੁਮੇਰ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਮਹੰਤ ਸੁਮੇਰ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਰੂਕੁਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।"
ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ
ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਥੇ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਇੰਟਰਨੈਟ, ਕੰਪਿਊਟਰ, ਏਸੀ, ਪੱਖੇ ਅਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪੂਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ।
ਚਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣੇ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਆਏ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮਹੰਤ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਚਾਹ ਅਤੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਚਦਾ ਹੈ।"
15 ਤੋਂ 20 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ
ਇੱਥੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 15 ਤੋਂ 20 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੋਵੇਂ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਦੋਵੇਂ ਬਚਦੇ ਹਨ।"
5 ਤੋਂ 7 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਫਾਈਦਾ
ਮਹੰਤ ਸੁਮੇਰ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਮਟੌਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ। ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਲਗਭਗ 5 ਤੋਂ 7 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।"
ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸਮਤ
ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਧਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਇਹ ਮਹੰਤ ਸੁਮੇਰ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਮੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਵੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।"
ਕੌਣ ਸਨ ਸੰਧੋਖ ਦਾਸ ਜੀ?
ਸਿੱਧ ਬਾਬਾ ਸੰਧੋਖ ਦਾਸ ਜੀ ਇਸ ਮੰਦਰ ਦੇ ਮਹੰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਧੀ 'ਤੇ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।