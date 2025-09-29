ETV Bharat / bharat

ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਿਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ, ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਧੋਖਾਧੜੀ

ਧਨਬਾਦ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ CGL ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 29, 2025 at 6:02 PM IST

ਧਨਬਾਦ (ਝਾਰਖੰਡ): ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁੰਨਾ ਭਾਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਨਾ ਭਾਈ ਹੁਣ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਧਨਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਈ.ਕੇ. ਗੁਜਰਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਪਟਨਾ ਦੇ ਧਨਰੂਆ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਬੇਰਾ, ਸਿਰੀਆ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪੱਧਰ (CGL) ਫੇਜ਼ 1 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 12 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 26 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਸੀ।

ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਪੁਲਿਸ ਹਵਾਲੇ

26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਆਈ.ਕੇ. ਗੁਜਰਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਆਖਰੀ ਸ਼ਿਫਟ ਦੌਰਾਨ ਨਕਲ ਕਰਦੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਆਈ.ਕੇ. ਗੁਜਰਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਮਾਊਸ ਫੜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਗੋਰਾਈ ਨੇ ਗੁਜਰਾਲ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਬਰਵਾਡਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸਿਟੀ ਐਸਪੀ ਦਾ ਬਿਆਨ

"ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਆਈ.ਕੇ. ਗੁਜਰਾਲ, ਨੂੰ ਬਰਵਾਡਾ ਗੋਲਡਨ ਕੈਂਪ, ਕੁਰਮਿਡੀਹ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਸੀਜੀਐਲ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਅਪਰਾਧ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਰਵਾਡਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਵਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੰਚਾਲਨ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾ, ਐਜੂਕਿਟੀ ਕਰੀਅਰ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।" - ਰਿਤਵਿਕ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ, ਸਿਟੀ ਐਸਪੀ

