ਦਿੱਲੀ: ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਨੇ ਸੁਨੀਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਹਾਲ-ਚਾਲ - Hemant Soren met Sunita Kejriwal

ਜਲਦ ਹੋਵੇਗਾ ਹਲਕਾ ਭੋਆ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੁਚੱਕ ਨੇ ਵੰਡੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਚੈੱਕ - Halka Bhoa will be developed soon