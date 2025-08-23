ETV Bharat / bharat

ਲਾਰੈਂਸ਼ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਤੋਂ ਹਵਾਲਗੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ - NOTORIOUS MAYANK SINGH

ਝਾਰਖੰਡ ਏਟੀਐਸ ਨੇ ਬਦਨਾਮ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਮੀਣਾ ਉਰਫ਼ ਮਯੰਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

NOTORIOUS MAYANK SINGH
ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਏਟੀਐਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 23, 2025 at 9:42 PM IST

7 Min Read

ਝਾਰਖੰਡ: ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਏਟੀਐਸ ਟੀਮ ਨੇ ਬਦਨਾਮ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਮੀਨਾ ਉਰਫ਼ ਮਯੰਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਖਤਰਬੰਦ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬਦਨਾਮ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਯੰਕ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਭਦਾਨੀਨਗਰ ਓਪੀ ਵਿੱਚ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਦਰਜ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਏਟੀਐਸ ਐਸਪੀ ਰਿਸ਼ਭ ਝਾਅ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਝਾਰਖੰਡ ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਈਪੀਐਸ ਰਿਸ਼ਭ ਝਾਅ ਮਯੰਕ ਨਾਲ ਰਾਂਚੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਾਂ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।

ਝਾਰਖੰਡ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ

ਝਾਰਖੰਡ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟੇਡ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਯੰਕ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਸੁਨੀਲ ਮੀਣਾ ਨੂੰ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਤੋਂ ਹਵਾਲਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਂਚੀ ਲਿਆਂਦਾ। ਝਾਰਖੰਡ ਏਟੀਐਸ ਦੇ ਐਸਪੀ ਰਿਸ਼ਭ ਝਾਅ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ, ਡੀਜੀਪੀ ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਝਾਰਖੰਡ ਏਟੀਐਸ ਦੁਆਰਾ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਪੋਲ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਦੀ ਬਾਕੂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਯੰਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਬਦਨਾਮ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਝਾਰਖੰਡ ਏਟੀਐਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਾਕੂ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਯੰਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਯੰਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਨਾਲ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਨਾਲ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਯੰਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਏਟੀਐਸ ਐਸਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅਮਨ ਸਾਵ ਦਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਭੇਤ

ਏਟੀਐਸ ਐਸਪੀ ਰਿਸ਼ਭ ਝਾਅ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਯੰਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਝਾਰਖੰਡ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਰਾਜ ਦੀ ਕਈ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਯੰਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਮਨ ਸਾਵ (ਹੁਣ ਮਰ ਗਿਆ) ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਸੀ। ਮਯੰਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਨ ਸਾਵ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।

ਝਾਰਖੰਡ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਸਨੂੰ ਹਵਾਲਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ

ਮਯੰਕ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਸੁਨੀਲ ਮੀਣਾ, ਜੋ ਕਿ ਬਦਨਾਮ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਮਨ ਸਾਅ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੈ, ਝਾਰਖੰਡ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਬਾਕੂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮਯੰਕ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਸੁਨੀਲ ਮੀਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਦਨਾਮ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ। ਮਯੰਕ ਅਕਸਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਝਾਰਖੰਡ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਅਣਥੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਯੰਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਾਕੂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਮਯੰਕ ਵਿਰੁੱਧ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਰੀ

ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਝਾਰਖੰਡ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਯੰਕ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਸੀ। ਅਥੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਏਟੀਐਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਯੰਕ ਸਿੰਘ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੁਨੀਲ ਮੀਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਸਨੂੰ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਵਿੱਚ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਮਯੰਕ ਸਿੰਘ

ਮਯੰਕ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਸੁਨੀਲ ਮੀਣਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਣਿਆ-ਪਛਾਣਿਆ ਨਾਮ ਹੈ। ਬਦਨਾਮ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਵਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਦੋਸਤ ਮਯੰਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਸੁਨੀਲ ਸਿੰਘ ਮੀਣਾ ਹੈ। ਲਾਰੈਂਸ ਅਤੇ ਮਯੰਕ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਜੁਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮਯੰਕ ਕਈ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਬਦਨਾਮ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਮਨ ਸਾਅ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਯੰਕ ਸਿੰਘ ਅਮਨ ਅਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਵਿਚਕਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੜੀ ਸੀ। ਮਯੰਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਮਯੰਕ ਸਿੰਘ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਰਗਰਮ ਸੀ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਉਸਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਗੈਂਗ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ।

ਸਿਰਫ਼ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ ਮਯੰਕ ਦੀ ਪਛਾਣ

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ, ਮਯੰਕ ਸਿੰਘ ਝਾਰਖੰਡ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਇੱਕ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਰਹੱਸ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਏਟੀਐਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਯੰਕ ਸਿੰਘ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਮੀਣਾ ਹੈ। ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਮੀਣਾ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਬਦਨਾਮ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਮਨ ਸਾਹੂ ਲਈ ਮਯੰਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਪਨਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕਾਲਾਂ 'ਤੇ ਮਯੰਕ ਨੇ ਧਮਕੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਏਟੀਐਸ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਯੰਕ ਉਰਫ਼ ਸੁਨੀਲ ਮੀਣਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜਨਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ।

ਪਛਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ੁਰੂ

ਮਯੰਕ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਸੁਨੀਲ ਮੀਣਾ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਝਾਰਖੰਡ ਏਟੀਐਸ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅਨੂਪਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਈ ਮੰਡੀ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜੀਡੀਏ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਡੀ ਘੜਸਾਣਾ ਵਿੱਚ ਮੀਣਾ ਦੇ ਘਰ ਢੋਲ ਵਜਾਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਚਿਪਕਾਇਆ। ਨਈ ਮੰਡੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਏਟੀਐਸ ਨੇ ਸੁਨੀਲ ਮੀਣਾ ਉਰਫ਼ ਮਯੰਕ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਕਈ ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਨੀਲ ਮੀਣਾ ਨੇ ਡਰ ਤੋਂ ਕਮਾਏ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵੀ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਏਟੀਐਸ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਮਯੰਕ ਉਰਫ਼ ਸੁਨੀਲ ਮੀਣਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਰਕੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਲਾਕ, ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮਯੰਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਈ, ਝਾਰਖੰਡ ਏਟੀਐਸ ਨੇ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਝਾਰਖੰਡ ਏਟੀਐਸ ਦੇ ਐਸਪੀ ਰਿਸ਼ਭ ਝਾਅ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਸੁਨੀਲ ਮੀਣਾ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ?

ਝਾਰਖੰਡ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਯੰਕ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 48 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੇ ਹਜ਼ਾਰੀਬਾਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮਯੰਕ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਹਨ। ਮਯੰਕ ਵਿਰੁੱਧ ਹਜ਼ਾਰੀਬਾਗ ਦੇ ਬਰਕਾਗਾਓਂ, ਕੇਰੇਦਾਰੀ, ਕੋਰਾ, ਹਜ਼ਾਰੀਬਾਗ ਸਦਰ ਵਰਗੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਯੰਕ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਂਚੀ, ਰਾਮਗੜ੍ਹ, ਪਲਾਮੂ ਅਤੇ ਗਿਰੀਡੀਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਏਟੀਐਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਯੰਕ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਾਏਪੁਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਮਯੰਕ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੇਗੀ।

ਹੈ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ?

ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਮੀਨਾ ਉਰਫ਼ ਮਯੰਕ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਤਰਾਤੂ (ਭਦਾਨੀਨਗਰ ਓਪੀ) ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ (ਕੇਸ ਨੰਬਰ 175/22) ਧਾਰਾ 385/387 ਆਈਪੀਸੀ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ GR .437/2024। ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 29 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਨੂੰ, ਮਯੰਕ ਨੂੰ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ। ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ATS ਦੁਆਰਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਭਦਾਨੀਨਗਰ ਕਸਬੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ। ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ATS (ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਦਸਤੇ) ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸਨੂੰ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮਯੰਕ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ, ਲੇਵੀ ਵਸੂਲੀ, ਹਥਿਆਰ ਐਕਟ, ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਮੇਤ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਅਮਨ ਸਾਹੂ ਗੈਂਗ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਦਨਾਮ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸਬੰਧ ਹੈ।

ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਮੀਣਾ ਉਰਫ਼ ਮਯੰਕ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਅਮਨ ਸਾਵ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਾਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਏਟੀਐਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮ ਮਯੰਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਝਾਰਖੰਡ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਸਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਯੰਕ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਮੀਣਾ ਉਰਫ਼ ਮਯੰਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਧਾਨ ਚੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਨੀਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਟੀਐਸ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲਿਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਮਯੰਕ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਹੈ। 175/22 ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੁਨੀਲ ਸਿੰਘ ਮੀਣਾ ਉਰਫ਼ ਮਯੰਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਸਬ-ਜੇਲ੍ਹ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਲਗਭਗ 3 ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਅਦਾਲਤ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।

