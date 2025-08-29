ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ: ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਜੀ ਸੈਮੀ ਦੀ ਪਾਇਲਟ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਅਤੇ ਟੈਸਟ (OSAT) ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ 'ਮੇਡ-ਇਨ-ਇੰਡੀਆ' ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਚਿੱਪ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਾਨੰਦ ਵਿੱਚ ਸੀਜੀ ਸੈਮੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿਖੇ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਪੋਡੀਅਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਚਿੱਪ ਇੱਕ ਪੈਕ ਕੀਤੀ ਚਿੱਪ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਬਲ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, 2025 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਨੰਦ OSAT ਸਹੂਲਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਯੂਨਿਟ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ CG ਸੈਮੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ 92.3 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੇਨੇਸਾਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸਟਾਰਸ ਮਾਈਕ੍ਰੋਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਲਗਭਗ 6.8 ਅਤੇ 0.9 ਫੀਸਦੀ ਇਕੁਇਟੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਮਿਸ਼ਨ (ISM) ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਸਾਨੰਦ OSAT ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 7,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਸਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਾਇਲਟ OSAT ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਯੂਨਿਟ ਹਨ। ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਇਲਟ OSAT ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਲਗਭਗ 20 ਗੁਣਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ 10 ਲੱਖ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਇਲਟ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸਥਿਤ ਹੈ।
600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ 100-200 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਪਾਇਲਟ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਈਟੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਇਲਟ ਲਾਈਨ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਇਲਟ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪਲਾਂਟ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੱਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ?
ਪਾਇਲਟ ਲਾਈਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 5 ਲੱਖ ਚਿੱਪਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ G1 ਅਤੇ G2 ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 15 ਮਿਲੀਅਨ ਚਿੱਪਾਂ ਜਾਂ ਸਾਲਾਨਾ 4.7 ਬਿਲੀਅਨ ਚਿੱਪਾਂ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਥਾਪਿਤ ਸਮਰੱਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੱਪ ਖਪਤਕਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।
ਆਈਟੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੰਦ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਮਾਈਕ੍ਰੋਨ ਅਤੇ ਕੇਂਸ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਵੀ ਇਹੀ ਪੜਾਅਵਾਰ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰਜਾਂ ਵੱਲ ਵਧੇਗੀ। ਮਾਈਕ੍ਰੋਨ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਦਸੰਬਰ 2025 ਜਾਂ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰਭਾਈ ਪਟੇਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਨੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਮੋਹਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।-ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰਭਾਈ ਪਟੇਲ
