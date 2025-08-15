ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ E20 Fuel ਲਈ ਬਣੀ ਹੈ ? ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇਗਾ ਪਤਾ ?

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ E20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਈਥਾਨੌਲ-ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ E20 ਇੰਜਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਮਾਈਲੇਜ ਘਟਾਏਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਬਾਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ E20 ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਟਾਰਕ ਜਾਂ ਮਾਈਲੇਜ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ E20 ਬਾਲਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਂ ਘਿਸਾਅ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰ ਮਾਡਲ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ BS6-II ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਨਿਕਾਸ ਮਿਆਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੰਜਣ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਬੰਧਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ E20 ਬਾਲਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਕਾਰ E10 ਪੈਟਰੋਲ ਲਈ ਬਣੀ ਹੈ ਜਾਂ E20 ਲਈ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ E20 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਜਣ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
E20 ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਪਛਾਣ?
VIN ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰੋ: ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ (VIN) ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ E10 ਜਾਂ E20 ਬਾਲਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ VIN ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਬਾਲਣ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਤੁਸੀਂ ਸਟਿੱਕਰ ਜਾਂ ਲੇਬਲ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਦੇ ਫਿਊਲ ਕੈਪ, ਟੈਂਕ ਜਾਂ ਵਿੰਡਸ਼ੀਲਡ 'ਤੇ 'E20 ਅਨੁਕੂਲ' ਜਾਂ 'E20 ਫਿਊਲ' ਦਾ ਸਟਿੱਕਰ ਚਿਪਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹਨ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਬਾਲਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਮਾਲਕ ਦੇ ਮੈਨੂਅਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰੋ: ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮੈਨੂਅਲ ਤੋਂ ਇੰਜਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਾਲਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ E10, E20 ਜਾਂ ਫਲੈਕਸ-ਫਿਊਲ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਗ੍ਰਾਹਕ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਾਲਣ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-