ਪੁਣੇ/ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ: ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਈ-ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਦਲਾਲ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੁਣ ਵੈਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਏਜੰਟ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵੈਧ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਈ-ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਪੁਣੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫਤਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੈਧ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੁਣ ਵੈਧ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ 'ਪਾਸਪੋਰਟ' ਦਫਤਰ ਹੁਣ ਈ-ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤ - ਕੁਝ ਏਜੰਟ ਜੋ ਨਵੇਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ - ਅਜਿਹੀ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਪੁਣੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫਤਰ (ਆਰਪੀਓ) ਨੇ ਮਈ 2025 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਈ-ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 2.0 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। "ਮਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਈ-ਪਾਸਪੋਰਟ ਹਨ," ਆਰਪੀਓ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਪੁਣੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਖਰਾਬ ਜਾਂ ਅਵੈਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਵੇਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਈ-ਪਾਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ?
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 1.0 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਧ ਹਨ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਆਮ ਵੈਧਤਾ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਟ, 1967 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ।
ਈ-ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ
ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 2.0 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਈ-ਪਾਸਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਈ-ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਆਮ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਚੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ RFID (ਰੇਡੀਓ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਪਛਾਣ) ਚਿੱਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਸਪੋਰਟ ਡੇਟਾ ਸਟੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਈ-ਪਾਸਪੋਰਟ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਖੁਦ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬਚਾ ਹੈ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਿੱਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਤਾਬਚੇ ਦੇ ਕਵਰ ਪੇਜ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਚਿੱਪ ਲੋਗੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸਲ ਚਿੱਪ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਚਿੱਪ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਸਮਾਨ, ਇਹ ਚਿੱਪ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਊਂਟਰਾਂ 'ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਪਛਾਣ ਤਸਦੀਕ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਅਸੰਭਵ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।