iPhone 17 ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ 'ਚ ਹੋਈ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਤੇ ਚੱਲੇ ਘਸੁੰਨ
ਆਈਫੋਨ 17 ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਲੋਕ ਲੰਮੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਵੀ ਹੋਏ।
Published : September 19, 2025 at 12:34 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਆਈਫੋਨ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਈਫੋਨ 17 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਹਕ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਫੋਨ 17, ਆਈਫੋਨ 17 ਏਅਰ, ਆਈਫੋਨ 17 ਪ੍ਰੋ, ਅਤੇ ਆਈਫੋਨ 17 ਪ੍ਰੋ ਮੈਕਸ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਬੇਤਾਬ ਹਨ। ਗ੍ਰਾਹਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਐਪਲ ਸਟੋਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਅਤੇ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਬੀਤੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕ ਐਪਲ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ। ਆਈਫੋਨ ਦਾ ਪਾਗਲਪਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਐਪਲ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੁਜੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
#WATCH | Long queues seen outside the Apple store in Mumbai's BKC— ANI (@ANI) September 19, 2025
Apple started its iPhone 17 series sale in India today. pic.twitter.com/FjXVA8x8sy
iPhone 17 ਲਈ ਆਪਸ 'ਚ ਭਿੜੇ ਗ੍ਰਾਹਕ
ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਜੀਓ ਸੈਂਟਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਕੇਤ ਮਾਲ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਆਈਫੋਨ 17 ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਹੈ। ਐਪਲ ਆਈਫੋਨ 17 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਸਟੋਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਭੀੜ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚ-ਵਿਚਾਲੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ।
ਆਨਲਈਨ ਆਰਡਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਧੀ ਸੰਖਿਆ
ਐਪਲ ਆਈਫੋਨ 17 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਂ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ 'ਚ ਫੋਨ ਨੂੰ ਸੋਲਡ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਵੈਬਸਾਈਟਸ 'ਤੇ ਆਈਫੋਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਟਾਕ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ।
#WATCH | Mumbai | A customer Bayan Kapoor says, " reviews are great online... i don't know if i will be able to get one... let's see if apple fever will increase or decrease..." https://t.co/mqGcKzpl6t pic.twitter.com/B4nore2Ofa— ANI (@ANI) September 19, 2025
ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਟੋਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੇ ਗ੍ਰਾਹਕ
ਬੀਕੇਸੀ ਦੇ ਐਪਲ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਹਕ ਮਨੋਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ... ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।" ਇੱਕ ਹੋਰ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਆਈਫੋਨ 17 ਦੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਈਫੋਨ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ... ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਪਲ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ।"
#WATCH | Long queues seen outside the Apple store in Delhi's Saket— ANI (@ANI) September 19, 2025
Apple started its iPhone 17 series sale in India today. pic.twitter.com/mjxZAFheWC
ਹੁਣ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਈਫੋਨ 17 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਦੌਰਾਨ ਗਾਹਕ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲਾਂਚ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਲਾਂਚ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਈਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਛੋਟ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ EMI ਵਿਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਕਸਚੇਂਜ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਈਫੋਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਜਾਣੋ।
#WATCH | Maharashtra: A large number of people throng the Apple store in Mumbai's BKC as the company begins its iPhone 17 series sale in India from today pic.twitter.com/f6DOcZC5Yk— ANI (@ANI) September 19, 2025
ਨਵੇਂ ਆਈਫੋਨ 17 ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਸ ਹੈ?
ਐਪਲ ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਈਫੋਨ 17 ਪ੍ਰੋ ਅਤੇ ਆਈਫੋਨ 17 ਪ੍ਰੋ ਮੈਕਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲਾਂਚ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ A19 ਪ੍ਰੋ ਚਿੱਪ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 3nm ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 6-ਕੋਰ CPU, 6-ਕੋਰ GPU ਅਤੇ 16-ਕੋਰ ਨਿਊਰਲ ਇੰਜਣ ਹੈ। ਆਈਫੋਨ 17 ਪ੍ਰੋ ਵਿੱਚ 6.3-ਇੰਚ ਦੀ ਸੁਪਰ ਰੈਟੀਨਾ XDR OLED ਡਿਸਪਲੇਅ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋ ਮੈਕਸ ਵਿੱਚ 3000 ਨਿਟਸ ਤੱਕ ਦੀ ਚਮਕ ਦੇ ਨਾਲ 6.9-ਇੰਚ ਦੀ ਸੁਪਰ ਰੈਟੀਨਾ XDR OLED ਡਿਸਪਲੇਅ ਹੈ।
Scuffle and chaos while people are waiting outside Apple store for iPhone 17 pre-booking!— Keh Ke Peheno (@coolfunnytshirt) September 19, 2025
Seems, except for me, everybody else is rich in India 😭pic.twitter.com/gyzVBcahFB
ਆਈਫੋਨ 17 ਪ੍ਰੋ ਮੈਕਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬੈਟਰੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਮਾਡਲ 40W ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ 50% ਤੱਕ ਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅੱਪ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ 48MP ਸੈਂਸਰ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋ ਮੈਕਸ ਵਿੱਚ 8x ਆਪਟੀਕਲ ਅਤੇ 40x ਡਿਜੀਟਲ ਜ਼ੂਮ ਹਨ। ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ 18MP ਹੈ, ਜੋ ਡਿਊਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਪੋਰਟਰੇਟ ਮੋਡ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਈਫੋਨ 17 ਵਿੱਚ A19 ਚਿੱਪ ਅਤੇ 6.3-ਇੰਚ ਡਿਸਪਲੇਅ ਹੈ। ਇਹ 120Hz ਰਿਫਰੈਸ਼ ਰੇਟ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੇ 48MP ਰੀਅਰ ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ 18MP ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਹੈ। ਫੋਨ IP68 ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਧੂੜ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ 256GB ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਈਫੋਨ ਏਅਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਤਲਾ ਆਈਫੋਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਮੋਟਾਈ ਸਿਰਫ 5.6mm ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 6.5-ਇੰਚ 120Hz ਡਿਸਪਲੇਅ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ A19 ਪ੍ਰੋ ਚਿੱਪ ਅਤੇ ਨਵੇਂ C1X ਮੋਡਮ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੈ। ਫੋਨ ਵਿੱਚ 48MP ਰੀਅਰ ਅਤੇ 18MP ਫਰੰਟ ਕੈਮਰੇ ਹਨ। ਬੈਟਰੀ 27 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਲੇਬੈਕ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 30 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ 50% ਚਾਰਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਆਈਫੋਨ 17 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ
- ਆਈਫੋਨ 17 ਸਟੈਂਡਰਡ: ₹82,900
- ਆਈਫੋਨ 17 ਏਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ: ₹1,19,900
- ਆਈਫੋਨ 17 ਪ੍ਰੋ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ: ₹1,34,900
- ਆਈਫੋਨ 17 ਪ੍ਰੋ ਮੈਕਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ: ₹1,49,900