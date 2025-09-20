ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਏਸੇਨ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਾਣ
ਵੈਲਡਿੰਗ ਜਿਸਨੂੰ ਕਦੇ 'ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ: ਵੈਲਡਿੰਗ, ਜਿਸਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਨਾਂ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ।
14 ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਹਿੱਸਾ
ਹੈਲਮੇਟ, ਵੈਲਡਿੰਗ ਟਾਰਚਾਂ ਅਤੇ ਅਡੋਲ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ, ਸੀਵੀ ਰਮਨ ਗਲੋਬਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਸੀਜੀਯੂ), ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੋਰਸ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਕਾਮਿਨੀ ਕੁਮਾਰੀ ਰਾਮ, ਦੀਪਤੀਮਾਈ ਨਾਇਕ, ਰੀਨਾ ਦਲਾਈ ਅਤੇ ਦਿਵਯਾਂਗਿਨੀ ਦਿਵਯਾਲਕਸ਼ਮੀ ਨਾਇਕ ਨੇ 17 ਤੋਂ 20 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਏਸੇਨ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵੈਲਡਿੰਗ ਮੁਕਾਬਲਾ 2025 ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। 14 ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਥਿਰ ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਸਟੀਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਨੇ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਚੌਥਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ, ਵੈਲਡਿੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
"ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ" - ਕਾਮਿਨੀ
ETV ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ, ਕਾਮਿਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ, ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਬਾਰੇ ਹੈ।" ਉਹ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ITI ਵਿਖੇ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਡਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਦੋ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਸਕੇ।"
ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਇੱਕ ਨਿਯਮਿਤ ਘਟਨਾ ਬਣ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਦੀਪਤੀਮਾਈ ਨਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਮੌਕਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ।"
ਜਰਮਨ ਵੈਲਡਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (DVS) ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ, ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ, ਚੀਨ, ਇਟਲੀ, ਸਪੇਨ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਸਮੇਤ 14 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੈਲਡਿੰਗ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ
TIG, MIG/MAG, MMA, ਅਤੇ ਰੋਬੋਟ ਵੈਲਡਿੰਗ। ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹਰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮਹਿਲਾ ਵੈਲਡਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ - ਮਹਾਪਾਤਰਾ
ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਦੇ ਕੋਚ, ਦੇਬਾਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਾਪਾਤਰਾ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਵੈਲਡਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਚਮਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਬਈ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਕੁੜੀਆਂ ਵੈਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਧੀਰਜਵਾਨ ਹਨ, ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਲਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।"
ਇਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵੈਲਡਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਰਾਜ, ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। CGU ਦੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਦਯੋਗ ਸਹਿਯੋਗ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਮਹਾਪਾਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮਹਿਲਾ ਵੈਲਡਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਓਡੀਸ਼ਾ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।"
ਜਦੋਂ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਚਾਰ ਵੈਲਡਰ ਏਸੇਨ ਦੀ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਨਰ ਦੀ ਕੋਈ ਮਰਦ ਜਾਂ ਔਰਤ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਰਚੀ।