ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਜਜ਼ਬੇ ਭਰੀ ਦਾਸਤਾਨ, ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤੀ ਸਰੀਰਕ ਅਪੰਗਤਾ

ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਮੀ ਸਿਮਹਾਚਲਮ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਅੱਗੇ ਸਰੀਰਕ ਅਪੰਗਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ। ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਬਰ...

Jami Simhachalam Naidu
ਜਾਮੀ ਸਿਮਹਾਚਲਮ ਨਾਇਡੂ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 30, 2025 at 8:58 PM IST

2 Min Read
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼/ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ: ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਜਿਆਨਗਰਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੋਠਾਵਲਸਾ ਮੰਡਲ ਦੇ ਗਨੀਸੇਟੀਪਲੇਨੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਜਾਮੀ ਸਿਮਹਾਚਲਮ ਨਾਇਡੂ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਜਨਮੇ ਸਿਮਹਾਚਲਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਪੰਗਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਲਗਨ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਮੈਗਾ ਡੀਐਸਸੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਿਮਹਾਚਲਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੱਬੀ ਲੱਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਿਖ ਕੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਯਤਨ ਰੰਗ ਲਿਆਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅਪਾਹਜ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ।

ਸਿਮਹਾਚਲਮ ਨੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 320ਵਾਂ ਰੈਂਕ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਚੌਥਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਮਤ, ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਮਹਾਚਲਮ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਕਵਿਤਾ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਕਲੈਕਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਕਲੈਕਟਰ ਹਰੰਧੀਰਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ।

ਸਿਮਹਾਚਲਮ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸਰੀਰਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੇ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਅਤੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ETV Bharat Logo

