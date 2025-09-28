ETV Bharat / bharat

ਘਰ ਦੇ ਗਹਿਨੇ ਤੱਕ ਵਿਕ ਗਏ ਪਰ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹਾਰੀ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੁਫਤ ਸੇਵਾ

ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵਿਕਰੇਤਾ ਸੁਰੇਸ਼ ਸਾਂਖਲਾ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਹਰਿਆਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

Indore vegetable shopkeeper running green campaign
ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੁਫਤ ਸੇਵਾ (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 28, 2025 at 1:48 PM IST

ਇੰਦੌਰ: ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਸਾਂਖਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟਪਾਥ 'ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਟਾਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਹਰਿਆਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਰੇਸ਼ ਸਾਂਖਲਾ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਜਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹਨ। ਸੁਰੇਸ਼ ਸਾਂਖਲਾ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਜਨੂੰਨ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਯਤਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਰੇਕ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਰੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਸਿਖਾਉਣਾ

ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚਾਣਕਿਆਪੁਰੀ ਚੌਰਾਹੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਬਜ਼ੀ ਵਿਕਰੇਤਾ ਸੁਰੇਸ਼ ਸਾਂਖਲਾ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਹਰਿਆਲੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਹਰਿਆਲੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਬਜ਼ੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਲੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਤੋਂ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉਸਦੀ ਫੁੱਟਪਾਥ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸੜਕ ਦੇ ਡਿਵਾਈਡਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨੇੜਲੇ ਪਾਰਕ, ​​ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੈਂਕੜੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹਰਾ-ਭਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

Indore vegetable shopkeeper Suresh Sankhla
ਸੁਰੇਸ਼ ਸਾਂਖਲਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੀ

ਸੁਰੇਸ਼ ਸਾਂਖਲਾ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡਣ ਲਈ ਪੌਦੇ, ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੌਦੇ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਰੇਸ਼ ਸਾਂਖਲਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੌਥੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪੌਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਉਹ ਹੁਣ ਰੁੱਖ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।"

Indore vegetable shopkeeper running green campaign
ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਗਹਿਣੇ ਵਿਕ ਗਏ, ਪਰ ਮੁਹਿੰਮ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ

ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਿਕਰੇਤਾ ਸੁਰੇਸ਼ ਸਾਂਖਲਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਪੌਦੇ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚਤ ਤੋਂ ਪੌਦੇ ਖਰੀਦਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਗਹਿਣੇ ਵਿਕ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੌਦੇ ਵੰਡਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।"

ਉਹ ਪੌਦੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸੀਮਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੁਰੇਸ਼ ਸਾਂਖਲਾ ਆਪਣੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਪੌਦੇ ਵੰਡਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੋ ਬੱਸ ਸਟਾਪ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਪੌਦੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੌਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਕਿ ਪੌਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਰੇ ਭਰੇ ਰੁੱਖ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

