ETV Bharat / bharat

ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮਕ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਭਾਰਤੀ, ICMR ਦਾ ਦਾਅਵਾ - INDIANS ARE CONSUMING TOO MUCH SALT

ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮਕ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਭਾਰਤੀ ( Getty Images )

By ETV Bharat Punjabi Team Published : July 13, 2025 at 6:31 PM IST 4 Min Read