ETV Bharat / bharat

ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ 10 ਫੁੱਟ ਲੰਬਾ ਅਜਗਰ - PYTHON VIDEO

ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਭਟਕ ਰਹੇ 10 ਫੁੱਟ ਲੰਬੇ ਅਜਗਰ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...

ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਤਸਵੀਰ
ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਤਸਵੀਰ (File Photo/ ANI)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 21, 2025 at 4:50 PM IST

2 Min Read

ਮੁੰਬਈ: ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਮੁਲੁੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ 10 ਫੁੱਟ ਲੰਬੇ ਇੰਡੀਅਨ ਰਾਕ ਪਾਈਥਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਰੈਸਕਿਊ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ ਵੈਲਫੇਅਰ (RAWW) ਨੇ ਅਜਗਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਚਾਇਆ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ, ਜਦੋਂ ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਰਾਕ ਪਾਈਥਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ।

ਐਨਜੀਓ ਰਾਅਡਬਲਿਊ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਆਈ ਜਦੋਂ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੱਪ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜੜਾ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਬਚਾਅ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋਆਕਿਮ ਨਾਇਕ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਪੰਚਾਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਬਚਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਠਾਣੇ (ਖੇਤਰੀ) ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਰੇਂਜ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅਜਗਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

RAWW ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਵਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਗਰ ਇੱਕ ਦਰੱਖਤ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਜਗਰ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੀ ਐਸੋਸੀਏਟ ਵੈਟਰਨਰੀਅਨ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸਾਠੇ ਦੁਆਰਾ ਸੱਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੰਦਰੂਸਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਗਰ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਰਸਤਾ ਭਟਕ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭਦੇ-ਲੱਭਦੇ ਥੱਕ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਾਅ ਸਥਾਨ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ (SGNP) ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਦਖਲ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੁੰਬਈ ਉਪਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ SGNP ਜਾਂ ਆਰੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਸਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਨਵਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਅਜਗਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਗੁਆਉਣ ਕਾਰਨ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ।

ਭਾਰਤੀ ਰਾਕ ਪਾਈਥਨ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

ਭਾਰਤੀ ਰਾਕ ਪਾਈਥਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਪਾਈਥਨ ਜਾਂ ਕਾਲੀ ਪੂਛ ਵਾਲਾ ਪਾਈਥਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਸੱਪ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਈਥਨ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਨਿਗਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਾਮ ਪਾਈਥਨ ਮੋਲੂਰਸ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 10 ਤੋਂ 16.5 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਗੂੜ੍ਹੇ ਭੂਰੇ ਜਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਧਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਪਾਈਥਨ ਝੀਲਾਂ, ਨਦੀਆਂ, ਦਲਦਲਾਂ ਅਤੇ ਗਿੱਲੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਮੁੰਬਈ: ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਮੁਲੁੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ 10 ਫੁੱਟ ਲੰਬੇ ਇੰਡੀਅਨ ਰਾਕ ਪਾਈਥਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਰੈਸਕਿਊ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ ਵੈਲਫੇਅਰ (RAWW) ਨੇ ਅਜਗਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਚਾਇਆ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ, ਜਦੋਂ ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਰਾਕ ਪਾਈਥਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ।

ਐਨਜੀਓ ਰਾਅਡਬਲਿਊ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਆਈ ਜਦੋਂ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੱਪ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜੜਾ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਬਚਾਅ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋਆਕਿਮ ਨਾਇਕ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਪੰਚਾਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਬਚਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਠਾਣੇ (ਖੇਤਰੀ) ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਰੇਂਜ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅਜਗਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

RAWW ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਵਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਗਰ ਇੱਕ ਦਰੱਖਤ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਜਗਰ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੀ ਐਸੋਸੀਏਟ ਵੈਟਰਨਰੀਅਨ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸਾਠੇ ਦੁਆਰਾ ਸੱਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੰਦਰੂਸਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਗਰ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਰਸਤਾ ਭਟਕ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭਦੇ-ਲੱਭਦੇ ਥੱਕ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਾਅ ਸਥਾਨ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ (SGNP) ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਦਖਲ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੁੰਬਈ ਉਪਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ SGNP ਜਾਂ ਆਰੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਸਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਨਵਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਅਜਗਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਗੁਆਉਣ ਕਾਰਨ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ।

ਭਾਰਤੀ ਰਾਕ ਪਾਈਥਨ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

ਭਾਰਤੀ ਰਾਕ ਪਾਈਥਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਪਾਈਥਨ ਜਾਂ ਕਾਲੀ ਪੂਛ ਵਾਲਾ ਪਾਈਥਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਸੱਪ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਈਥਨ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਨਿਗਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਾਮ ਪਾਈਥਨ ਮੋਲੂਰਸ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 10 ਤੋਂ 16.5 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਗੂੜ੍ਹੇ ਭੂਰੇ ਜਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਧਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਪਾਈਥਨ ਝੀਲਾਂ, ਨਦੀਆਂ, ਦਲਦਲਾਂ ਅਤੇ ਗਿੱਲੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

For All Latest Updates

TAGGED:

INDIAN ROCK PYTHONMULUND PYTHONPYTHON MOLURUSMUMBAI PYTHON VIDEOPYTHON VIDEO

Quick Links / Policies

ਫੀਚਰਡ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ? ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦੈ ਖਤਰਾ !

ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ ਮੌਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਸਵਾਦੀ ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਲੱਡੂ, ਸਿੱਖੋ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ

ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਇਹ 10 ਲੱਛਣ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੰਕੇਤ, ਕਰ ਲਓ ਪਛਾਣ

Google ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ Pixel Buds 2a, Pixel Buds Pro 2 ਅਤੇ Pixel Watch 4, ਜਾਣੋ ਕੀਮਤ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.