ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਿਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਵਿਭਿੰਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।" ਇਹ ਕੋਈ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਸੀ ਜੋ ਪਟੜੀਆਂ ਦੀ ਖੜਕਦੀ ਅਤੇ ਭਾਫ਼ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ।
ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਤਮਾ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਸਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਜ਼ਾਦੀ-ਪਾਗਲ ਇਨਕਲਾਬੀ ਰੇਲ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਚੰਗਿਆੜੀ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅੱਡੇ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਥੀ ਬਣ ਗਈਆਂ।
ਦਿੱਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਪੁਰਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ-ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਇੱਥੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਸੁਨੇਹੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਪੈਂਫਲੇਟਾਂ ਅਤੇ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚਲਦੀਆਂ ਧਮਨੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਰੇਲਾਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਲਗਾਅ
ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਿਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 1915 ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰੇਲ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ, ਦਿੱਲੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਮਸ਼ਾਲ ਜਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ।
26 ਦਸੰਬਰ 1916 ਨੂੰ ਚਾਰਬਾਗ (ਲਖਨਊ) ਵਿੱਚ, ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। 10 ਅਪ੍ਰੈਲ 1919 ਨੂੰ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਰੋਲਟ ਐਕਟ ਵਿਰੁੱਧ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੌਰਾਨ ਪਲਵਲ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖੁਦ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ। 1919 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਮਲਾ, ਲਾਹੌਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਅਤੇ ਜਨ ਅਧਾਰ ਹਰ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਗਿਆ।
ਨੇਤਾਜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕਾਲਕਾ ਮੇਲ
ਜਨਵਰੀ 1941 ਦੀ ਇੱਕ ਠੰਡੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੇਤਾਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਕਲਕੱਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗੋਮੋ (ਹੁਣ ਨੇਤਾਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਸਟੇਸ਼ਨ) ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕਾਲਕਾ ਮੇਲ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ। ਇੱਥੋਂ, ਉਹ ਫਰੰਟੀਅਰ ਮੇਲ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯਾਤਰਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਹਾਵੜਾ-ਕਾਲਕਾ ਮੇਲ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਣ ਗਈ। ਜਨਵਰੀ 2021 ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਨੇਤਾਜੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ, ਨੇਤਾਜੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ (12311/12312) ਹਾਵੜਾ-ਕਾਲਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਲੱਗਭਗ 1,710 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੇਲਗੱਡੀ ਬਰਧਮਾਨ, ਆਸਨਸੋਲ, ਧਨਬਾਦ, ਗੋਮੋ, ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ, ਕਾਨਪੁਰ, ਦਿੱਲੀ, ਅੰਬਾਲਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦੀ ਹੈ।
ਕਾਕੋਰੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਦਰੋਹ
ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਸਗੋਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। 9 ਅਗਸਤ 1925 ਨੂੰ ਪੰਡਿਤ ਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਿਸਮਿਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕਾਕੋਰੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੇਲਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਹਮਲਾ ਬਣ ਗਈ। 14 ਅਗਸਤ 1942 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਰੇਲਵੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਗੂੰਜਦੀ ਰਹੀ। ਸਾਲ 1941 ਵਿੱਚ ਚੌਧਰੀ ਬਦਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਅਮਰ ਯੋਧੇ
ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਇਕਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਤਾਬੀ ਪੰਨਿਆਂ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਮਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
- ਨੇਤਾਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਜੰਕਸ਼ਨ (ਗੋਮੋ ਸਟੇਸ਼ਨ) ਨੇਤਾਜੀ ਦੀ ਗੁਪਤ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਹੈ।
- ਸੁਨਾਮ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
- ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਯਾਦ ਹੈ।
- ਕਾਕੋਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪੰਡਿਤ ਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਿਸਮਿਲ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
- ਵੀਰਾਂਗਨਾ ਲਕਸ਼ਮੀਬਾਈ (ਝਾਂਸੀ) ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਰ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਗਾਥਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਹੀਦ ਖੁਦੀਰਾਮ ਬੋਸ, ਬਾਬੂ ਧਾਮ ਮੋਤੀਹਾਰੀ, ਸਾਬਰਮਤੀ, ਨਵਸਾਰੀ ਸਮੇਤ 75 ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਛਾਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਜੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦੇ ਹਨ
ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ
- ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੇਤਾਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ।
- ਮਹਾਮਨਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ-ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ।
- ਪ੍ਰਥਮ ਸਵਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ 1857 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਯੁੱਧ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ।
- ਲੋਕਨਾਇਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਦੇ ਜਨਤਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹੈ।
- ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਵਤੰਤਰ ਸੈਨਾਨੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, ਚੰਪਾਰਨ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, ਚੌਰੀ ਚੌਰਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਹੁਤਾਤਮਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, ਆਸ਼ਰਮ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, ਲੋਕਸ਼ਕਤੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, ਨਵਜੀਵਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, ਸਾਬਰਮਤੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, ਸੰਕਲਪ ਫਾਸਟ ਪੈਸੇਂਜਰ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ 75 ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਨਾਮ ਹਰ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਯਾਤਰਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੋਈ ਹੈ।
ਬਹਾਦਰ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਰੇਲ ਇੰਜਣ
ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਇੰਜਣਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2020 ਤੋਂ ਉੱਤਰੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਲੋਕੋਮੋਟਿਵ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
ਉੱਤਰੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੋਕੋਮੋਟਿਵ ਸ਼ੈੱਡ - ਤੁਗਲਕਾਬਾਦ (ਦਿੱਲੀ), ਆਲਮਬਾਗ ਡੀਜ਼ਲ ਸ਼ੈੱਡ (ਲਖਨਊ) ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਡੀਜ਼ਲ ਸ਼ੈੱਡ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭਗ 40 ਲੋਕੋਮੋਟਿਵ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਤੁਗਲਕਾਬਾਦ ਸ਼ੈੱਡ ਵਿੱਚ ਬਹਾਦਰ ਔਰਤਾਂ
ਰਾਣੀ ਲਕਸ਼ਮੀਬਾਈ, ਰਾਣੀ ਝਲਕਾਰੀ ਬਾਈ, ਰਾਣੀ ਚੇਨੰਮਾ, ਉਦੈ ਦੇਵੀ, ਰਾਣੀ ਅਹਿਲਿਆਬਾਈ, ਰਾਣੀ ਵੇਲੂ ਨਚਿਆਰ, ਮੈਡਮ ਕਾਮਾ, ਕੈਪਟਨ ਲਕਸ਼ਮੀ ਸਹਿਗਲ, ਕਮਲਾਦੇਵੀ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ, ਕਸਤੂਰਬਾ ਗਾਂਧੀ, ਅਰੁਣਾ ਆਸਫ ਅਲੀ, ਹੰਸਾ ਮੇਹਤਾ, ਪ੍ਰੀਤਲਤਾ ਵਡੇਦਾਰ, ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ, ਸਰੋਜਨੀ ਨਾਇਡੂ, ਕਮਲਾ ਨਹਿਰੂ, ਸੁਚੇਤਾ ਕ੍ਰਿਪਲਾਨੀ, ਡਾ: ਐਨੀ ਬੇਸੰਤ, ਵਿਜੇਲਕਸ਼ਮੀ ਪੰਡਿਤ, ਊਸ਼ਾ ਮਹਿਤਾ, ਬੇਗਮ ਹਜ਼ਰਤ ਮਹਿਲ, ਦੁਰਗਾਬਾਈ ਦੇਸ਼ਮੁਖ, ਕਲਪਨਾ ਦੱਤਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕੋਮੋਟਿਵ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਵੰਡ ਦੇ ਦਰਦ ਦੌਰਾਨ ਰੇਲਵੇ ਸੇਵਾ
14 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਹੋਈ ਵੰਡ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਦਰਦਨਾਕ ਅਧਿਆਇ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਪਰਿਵਾਰ, ਰੋਂਦੇ ਬੱਚੇ, ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਸਮਾਨ, ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਭਵਿੱਖ, ਇਹ ਸਭ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ, ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਮੀਦ ਭੇਜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੰਡ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਸਮਾਰਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸਥਾਪਨ ਅਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਅਸਹਿ ਦਰਦ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਨਾਮ ਬਦਲੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਉਂਦੀ ਯਾਦ-ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਮਕਰਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਅਸਲ ਟੀਚਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਅਤੀਤ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।