ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।
Published : September 5, 2025 at 4:33 PM IST|
Updated : September 5, 2025 at 4:42 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਸਟਾਪੇਜ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਨੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਸਥਾਈ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਵਾਧੂ ਸਟਾਪੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਾਧੂ ਸਟਾਪੇਜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪੱਛਮੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਵਿਨੀਤ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਕਦਮ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੱਤ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸਟਾਪੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।"
'ਯਾਤਰਾ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ'
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣੇਗੀ।
ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਸੀਪੀਆਰਓ ਪੰਕਜ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਅਸਥਾਈ ਰੁਕਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੱਖਣ ਪੱਛਮੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਸੀਪੀਆਰਓ ਡਾ. ਮੰਜੂਨਾਥ ਕਨਮਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਿਵੰਡੀ ਰੋਡ, ਕੁਲਾਲੀ ਅਤੇ ਮਾਰਤੂਰ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗਾਤਮਕ ਸਟਾਪੇਜ, ਬੰਗਲੁਰੂ-ਭਗਤ ਕੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਚੰਨਾਸੰਦਰਾ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਪੇਜ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਦੱਖਣੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਪਲੱਕੜ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ, ਕੁਝ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਸਥਮਕੋਟਾ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਾ ਵਾਧੂ ਰੁਕਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"
'ਅਧਿਕਾਰਤ ਰੇਲਵੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ'
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਸਟਾਪੇਜ ਅਤੇ ਰਚਨਾ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰੇਲਵੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨੰਬਰਾਂ ਅਤੇ ਐਪਸ 'ਤੇ ਜਾਣ।
ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਸਟਾਪੇਜ
ਉੱਤਰੀ ਰੇਲਵੇ
ਰੇਲਗੱਡੀ ਨੰਬਰ 15204 ਲਖਨਊ ਜੰਕਸ਼ਨ-ਬਰੌਨੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, 15203 ਬਰੌਨੀ-ਲਖਨਊ ਜੰਕਸ਼ਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, 15909 ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ-ਲਾਲਗੜ੍ਹ ਜੰਕਸ਼ਨ ਅਵਧ ਅਸਮ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, 19051 ਵਲਸਾਡ-ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਜੰਕਸ਼ਨ ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, 19052 ਜੰਕਸ਼ਨ-ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਜੰਕਸ਼ਨ ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, 19052 ਜੰਕਸ਼ਨ 19, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ-65 ਜੰਕਸ਼ਨ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਜੰਕਸ਼ਨ-ਦਰਭੰਗਾ ਸਾਬਰਮਤੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ, 19166 ਦਰਭੰਗਾ-ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਜੰਕਸ਼ਨ ਸਾਬਰਮਤੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ, 12537 ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਜੰਕਸ਼ਨ-ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਜੰਕਸ਼ਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ, 12538 ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਜੰਕਸ਼ਨ-ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਜੰਕਸ਼ਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ, 15084 ਫਰੂਖਾਬਾਦ ਜੰਕਸ਼ਨ-ਛਾਂਪਰਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਜੰਕਸ਼ਨ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੰਕਸ਼ਨ ਨਾਇਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, 14618 ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਪੂਰਨੀਆ ਕੋਰਟ ਜਨਸੇਵਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, 15084 ਫਰੂਖਾਬਾਦ ਜੰਕਸ਼ਨ-ਛਪਰਾ ਜੰਕਸ਼ਨ ਉਤਸਰਗ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, 13509 ਆਸਨਸੋਲ ਜੰਕਸ਼ਨ-ਗੋਂਡਾ ਜੰਕਸ਼ਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, 13510 ਗੋਂਡਾ ਜੰਕਸ਼ਨ-ਆਸਨਸੋਲ ਜੰਕਸ਼ਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, 12211 ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਜੰਕਸ਼ਨ-ਆਨੰਦ ਵਿਹਾਰ ਟਰਮੀਨਲ ਗਰੀਬ ਰਥ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, 12212 ਆਨੰਦ ਵਿਹਾਰ ਟਰਮੀਨਲ-ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਜੰਕਸ਼ਨ ਅਤੇ 13510 ਗੋਂਡਾ ਜੰਕਸ਼ਨ-ਆਸਨਸੋਲ ਜੰਕਸ਼ਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ।
ਪੱਛਮੀ ਰੇਲਵੇ
ਟ੍ਰੇਨ ਨੰਬਰ 12216 ਬਾਂਦਰਾ ਟਰਮੀਨਸ - ਦਿੱਲੀ ਸਰਾਏ ਰੋਹਿਲਾ ਸੁਪਰਫਾਸਟ ਗਰੀਬ ਰਥ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਮੇਹਸਾਣਾ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੁਕੇਗੀ, ਟ੍ਰੇਨ ਨੰਬਰ 12215 ਦਿੱਲੀ ਸਰਾਏ ਰੋਹਿਲਾ ਬਾਂਦਰਾ ਟਰਮੀਨਸ ਸੁਪਰਫਾਸਟ ਗਰੀਬ ਰਥ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਮੇਹਸਾਣਾ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੁਕੇਗੀ, ਟ੍ਰੇਨ ਨੰਬਰ 22915 ਬਾਂਦਰਾ ਟਰਮੀਨਸ ਹਿਸਾਰ ਸੁਪਰਫਾਸਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ (ਹਫਤਾਵਾਰੀ) ਸਿੱਧਪੁਰ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੁਕੇਗੀ, ਟ੍ਰੇਨ ਨੰਬਰ 20935 ਗਾਂਧੀਧਾਮ - ਇੰਦੌਰ ਸੁਪਰਫਾਸਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ (ਹਫਤਾਵਾਰੀ) ਸਮਾਖਿਆਲੀ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੁਕੇਗੀ, ਟ੍ਰੇਨ ਨੰਬਰ 20936 ਇੰਦੌਰ - ਗਾਂਧੀਧਾਮ ਸੁਪਰਫਾਸਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ (ਹਫਤਾਵਾਰੀ) ਸਮਾਖਿਆਲੀ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੁਕੇਗੀ, ਟ੍ਰੇਨ ਨੰਬਰ 14802 ਇੰਦੌਰ ਜੋਧਪੁਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਗੌਤਮਪੁਰਾ ਰੋਡ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੁਕੇਗੀ, ਟ੍ਰੇਨ ਨੰਬਰ 14801 ਜੋਧਪੁਰ ਇੰਦੌਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਗੌਤਮਪੁਰਾ ਰੋਡ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੁਕੇਗੀ, ਟ੍ਰੇਨ ਨੰਬਰ 16534 ਬੰਗਲੁਰੂ ਭਗਤ ਕੀ ਕੋਠੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ (ਹਫਤਾਵਾਰੀ) ਮਹਿਸਾਣਾ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੁਕੇਗੀ, ਟ੍ਰੇਨ ਨੰਬਰ 16533 ਭਗਤ ਕੀ ਕੋਠੀ-ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ (ਹਫਤਾਵਾਰੀ) ਮੇਹਸਾਣਾ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਟਰੇਨ ਨੰਬਰ 16312 ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗਾਨਗਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ (ਹਫਤਾਵਾਰੀ) ਮੇਹਸਾਣਾ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੁਕੇਗੀ, ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਨੰਬਰ 16311 ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗਾਨਗਰ ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ (ਹਫਤਾਵਾਰੀ) ਮੇਹਸਾਣਾ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੁਕੇਗੀ, ਟਰੇਨ ਨੰਬਰ-3 ਹਜ਼ਰਤ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਏ.1.1.4. (ਤ੍ਰੈ-ਹਫਤਾਵਾਰੀ) ਮਾਲੀਆ ਮੀਆਂਣਾ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੁਕਣਗੇ।
ਦੱਖਣ ਪੱਛਮੀ ਰੇਲਵੇ
ਦੱਖਣੀ ਪੱਛਮੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਲਈ ਭਿਵੰਡੀ ਰੋਡ, ਕੁਲਾਲੀ ਅਤੇ ਮਾਰਤੂਰ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਟਾਪੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਨ ਨੰਬਰ 16507 ਜੋਧਪੁਰ ਕੇਐਸਆਰ ਬੰਗਲੁਰੂ ਦੋ-ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਭਿਵੰਡੀ ਰੋਡ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ 22:03 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਅਤੇ 22:08 ਵਜੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਾਪਸੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਟ੍ਰੇਨ ਨੰਬਰ 16508 ਕੇਐਸਆਰ ਬੰਗਲੁਰੂ - ਜੋਧਪੁਰ ਦੋ-ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਭਿਵੰਡੀ ਰੋਡ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ 22:08 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਅਤੇ 22:10 ਵਜੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਟ੍ਰੇਨ ਨੰਬਰ 17029 ਵਿਜੇਪੁਰਾ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਡੇਲੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕੁਲਾਲੀ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ 23:53 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਅਤੇ 23:55 ਵਜੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਾਪਸੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਟ੍ਰੇਨ ਨੰਬਰ 12507 ਜੋਧਪੁਰ ਕੇਐਸਆਰ ਬੰਗਲੁਰੂ ਦੋ-ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਭਿਵੰਡੀ ਰੋਡ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ 22:03 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਅਤੇ 22:08 ਵਜੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। 17030 ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿਜੇਪੁਰਾ ਡੇਲੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕੁਲਾਲੀ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ 02:23 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਅਤੇ 02:25 ਵਜੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਮਾਰਤੂਰ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ 01:23 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਅਤੇ 01:25 ਵਜੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰੇਲਵੇ
ਟ੍ਰੇਨ ਨੰਬਰ 05049 ਛਪਰਾ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨ ਰਾਮਕੋਲਾ ਸਟੇਸ਼ਨ 13.15 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਅਤੇ 13.17 ਵਜੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਮਾਨਕਾਪੁਰ 16.45 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਅਤੇ 16.47 ਵਜੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਹਿਮੂਦਾਬਾਦ ਅਵਧ ਸਟੇਸ਼ਨ 19.00 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਅਤੇ 19.02 ਵਜੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਾਪਸੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ, 05050 ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਛਪਰਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨ ਮਹਿਮੂਦਾਬਾਦ ਅਵਧ ਸਟੇਸ਼ਨ 12.15 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਅਤੇ 12.17 ਵਜੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਮਾਨਕਾਪੁਰ 14.25 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਅਤੇ 14.27 ਵਜੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 20.20 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਅਤੇ 20.22 ਵਜੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ।
'ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਉਪਲੱਬਧ'
ਟ੍ਰੇਨ ਨੰਬਰ 05305 ਛਪਰਾ-ਆਨੰਦ ਵਿਹਾਰ ਟਰਮੀਨਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨ ਰਾਮਕੋਲਾ ਸਟੇਸ਼ਨ 01.30 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਅਤੇ 01.32 ਵਜੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਬੁਧਵਾਲ ਸਟੇਸ਼ਨ 07.30 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਅਤੇ 07.32 ਵਜੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਾਪਸੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ, 05306 ਆਨੰਦ ਵਿਹਾਰ ਟਰਮੀਨਲ-ਛਪਰਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨ ਬੁਧਵਾਲ ਸਟੇਸ਼ਨ 11.10 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਅਤੇ 11.12 ਵਜੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਰਾਮਕੋਲਾ ਸਟੇਸ਼ਨ 18.45 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਅਤੇ 18.47 ਵਜੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਟ੍ਰੇਨ ਨੰਬਰ 05074 ਕ੍ਰਾਂਤੀਵੀਰ ਸੰਗੋਲੀ ਰਾਇਨਾ (ਬੈਂਗਲੁਰੂ)-ਲਾਲਕੁਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨ ਉਝਾਨੀ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ 21.07 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਅਤੇ 21.09 ਵਜੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿਕੰਦਰਾ ਰਾਓ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ 22.25 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਅਤੇ 22.27 ਵਜੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਾਪਸੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ, 05073 ਲਾਲਕੁਆਂ-ਕ੍ਰਾਂਤੀਵੀਰ ਸੰਗੋਲੀ ਰਾਇਨਾ (ਬੈਂਗਲੁਰੂ) ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨ ਸਿਕੰਦਰਾ ਰਾਓ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ 03.28 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਅਤੇ 03.30 ਵਜੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 04.46 ਵਜੇ ਉਝਾਨੀ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਅਤੇ 04.48 ਵਜੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਟ੍ਰੇਨ ਨੰਬਰ 05062 ਟਨਕਪੁਰ-ਅਛਨੇਰਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨ ਰੱਤੀ ਦੇ ਨਾਗਲਾ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ 09.40 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਅਤੇ 09.42 ਵਜੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਾਪਸੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ, 05061 ਅਛਨੇਰਾ-ਤਨਕਪੁਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨ ਰੱਤੀ ਦੇ ਨਾਗਲਾ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ 17.47 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਅਤੇ 17.49 ਵਜੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ।