ਜ਼ੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਂਬਾ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਗਈ ਡਰੋਨ ਗਤੀਵਿਧੀ, ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਹਵਾ 'ਚ ਹੀ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਵੱਜੇ ਸਾਇਰਨ, ਤਰਨਤਾਰਨ 'ਚ Blackoutਟ - INDIA PAKISTAN CEASEFIRE

PAKISTANI DRONES IN SAMBA ( ANI )

By ETV Bharat Punjabi Team Published : May 12, 2025 at 10:45 PM IST | Updated : May 12, 2025 at 11:30 PM IST 1 Min Read

ਜੰਮੂ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਰੋਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਸਾਂਬਾ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕਆਊਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਏਐਨਆਈ ਨੇ ਫੌਜ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਂਬਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਡਰੋਨ ਆਏ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

