ETV Bharat / bharat

ਕੌਣ ਹਨ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਘਈ ਅਤੇ ਕੀ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ? ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਜਫਾਇਰ ਲਈ ਗਿੜਗੜਾਏ ਪਾਕਿ ਡੀਜੀਐਮਓ ? - WHO IS DGMO OF INDIA

ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਘਈ ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Punjabi Team Published : May 11, 2025 at 3:46 PM IST 2 Min Read