ਕਰਫਿਊ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ-ਨੇਪਾਲ ਦੋਸਤੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ,ਟਿਕਟ ਬੁਕਿੰਗ ਵੀ ਬੰਦ
ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜੇ ਹਲਾਤਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ।
Published : September 10, 2025 at 9:18 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਦੋਸਤੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ-ਨੇਪਾਲ ਦੋਸਤੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਿਕਟ ਬੁਕਿੰਗ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਆਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
'ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬੱਸ ਸੇਵਾ'
ਦਰਅਸਲ, ਭਾਰਤ-ਨੇਪਾਲ ਦੋਸਤੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਾਠਮੰਡੂ ਵਿਚਕਾਰ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਦਿੱਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਡੀਟੀਸੀ) ਦੀਆਂ ਦੋ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਮੰਜੂਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਟਰੈਵਲਜ਼ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੱਸਾਂ ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਪਰੇਟਰ ਹੀ ਉੱਥੇ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।
'ਬੱਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੀ'
ਭਾਰਤ-ਨੇਪਾਲ ਦੋਸਤੀ ਬੱਸ ਡੀਟੀਸੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਗੇਟ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਬੱਸ ਟਰਮੀਨਲ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੰਜੂਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਇੱਕ ਬੱਸ ਕਾਠਮੰਡੂ, ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਲੋਕ ਇਸ ਬੱਸ ਰਾਹੀਂ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ। ਮੰਜੂਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੱਸ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੱਸ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰਫਿਊ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬੱਸ ਦਿੱਲੀ ਆ ਸਕੀ।
ਡੀਟੀਸੀ ਬੱਸ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੀ:
ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਬੱਸ ਟਰਮੀਨਲ ਦੇ ਡਿਪੂ ਮੈਨੇਜਰ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨੇਪਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਬੱਸ ਚੱਲਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਬੱਸ ਸੰਚਾਲਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਕਾਠਮੰਡੂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਡੀਟੀਸੀ ਬੱਸ ਚੱਲਣੀ ਸੀ ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੱਸ ਕਾਠਮੰਡੂ ਡਿਪੂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਆਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬੱਸ ਚੱਲ ਸਕੇਗੀ।"
ਐਤਵਾਰ ਤੱਕ ਟਿਕਟ ਬੁਕਿੰਗ ਬੰਦ:
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਜਨੂੰ ਕਾ ਟਿਲਾ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਮੰਜੂਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਟਰੈਵਲਜ਼ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਬੱਸ ਸੰਚਾਲਨ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਮੰਜੂਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟ ਬੁਕਿੰਗ ਐਤਵਾਰ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਲਈ ਬੱਸ ਸੰਚਾਲਨ ਸਥਿਤੀ ਆਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੱਸ ਟਿਕਟ ਬੁਕਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਔਫਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਮੰਜੂਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਟਰੈਵਲਜ਼ ਦੇ ਏਜੰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਥਿਤੀ ਜਲਦੀ ਆਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬੱਸ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਬੱਸ ਸੰਚਾਲਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।