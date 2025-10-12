ETV Bharat / bharat

ਇੰਡੀਆ ਮੋਬਾਈਲ ਕਾਂਗਰਸ 2025 ਸਮਾਪਤ, ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ

ਆਈਐਮਸੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਹਿਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ, ਤਕਨੀਕੀ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ।

PM Modi in India Mobile Congress 2025
ਇੰਡੀਆ ਮੋਬਾਈਲ ਕਾਂਗਰਸ 2025 ਸਮਾਪਤ (ANI)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 12, 2025

3 Min Read
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇੰਡੀਆ ਮੋਬਾਈਲ ਕਾਂਗਰਸ (IMC) 2025 ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਯਸ਼ੋਭੂਮੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਮੰਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਸਕਰਣ ਹੈ।

IMC ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ, ਨਵੀਨਤਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਮੋਬਾਈਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।

ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ, ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਰਾਹੀਂ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

'ਭਾਰਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ'

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ, ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ, ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੇਤਰ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ, ਮੋਬਾਈਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਵਿੱਚ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।

ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 20% ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ

ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਜਯੋਤੀਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਗਲੋਬਲ ਡਿਜੀਟਲ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਡੇਟਾ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ 98 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 20% ਹੈ। ਇਸ ਦੇ 1.2 ਬਿਲੀਅਨ ਗਾਹਕ ਹਨ, ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2014 ਵਿੱਚ 60 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਅੱਜ 944 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਿਜੀਟਲ ਹਾਈਵੇ ਬਣਾਇਆ

ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਿਜੀਟਲ ਹਾਈਵੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਡਿਜੀਟਲ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ SATCOM ਸੰਮੇਲਨ IMC 2025 ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਥੀਮ ਸਪੇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਫਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਸੀ। ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ, ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਇਨੋਵੇਟਰਾਂ ਨੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

NISAR ਮਿਸ਼ਨ

ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੰਚਾਰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "SATCOM ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ। ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ NISAR ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਵੀਨਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਪੈਸੈਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਭਾਰਤ 6G ਟ੍ਰਾਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ 6G ਰੋਲਆਉਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5G ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ। ਜੌਨਸ ਹੌਪਕਿੰਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਪਲਾਈਡ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ 5G ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਦੱਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ 6G ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਸੈੱਲ ਟਾਵਰਾਂ ਜਾਂ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

