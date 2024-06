WHO ਦਾ ਦਾਅਵਾ! ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਲੜਕੀ 'ਚ ਮਿਲਿਆ 'ਬਰਡ ਫਲੂ' ਦਾ ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ - Investigation Over H5N1

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (ਡਬਲਯੂਐਚਓ) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੁਆਰਾ ਖੋਜੇ ਗਏ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਏਵੀਅਨ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ A(H5N1) ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਨੁੱਖੀ ਲਾਗ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮੈਲਬੌਰਨ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਰਾਜ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 21 ਮਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ (ਐਨਐਫਪੀ) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। WHO ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਇਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੁਆਰਾ ਖੋਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਏਵੀਅਨ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ A(H5N1) ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖੀ ਲਾਗ ਹੈ।'

WHO ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਸਰੋਤ ਫਿਲਹਾਲ ਅਣਜਾਣ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਐਕਸਪੋਜਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕੇਸ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ A(H5N1) ਵਾਇਰਸਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਮੂਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੰਛੀਆਂ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।' ਮਈ ਵਿੱਚ, ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ (IHR) ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ (NFP) ਦੁਆਰਾ ਏਵੀਅਨ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ A(H5N1) ਵਾਇਰਸ (ਕਲੇਡ 2.3.2.1A) ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਲਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ-ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

IHR (2005) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਏ ਵਾਇਰਸ ਉਪ-ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਕਰਮਣ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਉੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ WHO ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, WHO ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਆਮ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮੰਨਦਾ ਹੈ।

ਡਬਲਯੂਐਚਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ 2.5 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਅੰਡਰਲਾਈਂਗ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਨੇ 12 ਤੋਂ 29 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਕੋਲਕਾਤਾ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ 1 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪਰਤੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪਰਤਣ 'ਤੇ, ਬੱਚਾ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਇਕ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।

4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਗੜਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਮੈਲਬੌਰਨ, ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਰੈਫਰਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕੇਅਰ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਾਖਲੇ ਦੇ 2.5 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਡਬਲਯੂਐਚਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਕੋਲਕਾਤਾ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।

ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨ: ਐਨੀਮਲ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਵਾਇਰਸ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਕਰਮਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਕਰਮਣ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਕਰਮਿਤ ਜਾਨਵਰਾਂ ਜਾਂ ਦੂਸ਼ਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੂਲ ਮੇਜ਼ਬਾਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਨਫਲੂਐਨਜ਼ਾ ਏ ਵਾਇਰਸਾਂ ਨੂੰ ਏਵੀਅਨ ਫਲੂ, ਸਵਾਈਨ ਫਲੂ, ਜਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਵਾਇਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਾਲ 2003 ਤੋਂ ਇਸ ਸਾਲ 22 ਮਈ ਤੱਕ, 24 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ WHO ਨੂੰ 463 ਮੌਤਾਂ ਸਮੇਤ, ਏਵੀਅਨ ਫਲੂ ਏ (H5N1) ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਲਾਗ ਦੇ 891 ਮਾਮਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਲਗਭਗ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਸੰਕਰਮਿਤ ਜੀਵਿਤ ਜਾਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪੰਛੀਆਂ ਜਾਂ ਦੂਸ਼ਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।

WHO ਦੀ ਸਲਾਹ: WHO ਇਸ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। WHO ਮਨੁੱਖੀ-ਜਾਨਵਰ ਇੰਟਰਫੇਸ 'ਤੇ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਵਾਇਰਸਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਾਤਰੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।