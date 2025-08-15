ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਵਿਖੇ 79ਵਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ (independence day 2025) ਬਹੁਤ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਰਾਮੋਜੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਚੇਰੂਕੁਰੀ ਕਿਰਨ (Ch Kiron) ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਨੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ
ਰਾਮੋਜੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸਵਰਗੀ ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ ਦੇ ਪੋਤੇ ਪੂਰਨਾ ਸੁਜੈ, ਈਟੀਵੀ ਦੇ ਸੀਈਓ ਬੱਪੀਨੀਡੂ, ਊਸ਼ਾ ਕਿਰਨ ਮੂਵੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (UKML) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼ਿਵ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੀਈਓ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਜੋਨਲਗੱਡਾ, ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸੰਪਾਦਕ ਬਿਲਾਲ ਅਹਿਮਦ ਭੱਟ, ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ
ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਬਲਕਿ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ। ਜਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸੀਐਚ ਕਿਰਨ ਅਤੇ ਪੂਰਨਾ ਸੁਜੈ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਵਾਈਆਂ।
ਵੰਡ ਦਾ ਦਰਦ
14 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਹੋਈ ਵੰਡ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਦਰਦਨਾਕ ਅਧਿਆਇ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਪਰਿਵਾਰ, ਰੋਂਦੇ ਬੱਚੇ, ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਸਮਾਨ, ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਭਵਿੱਖ, ਇਹ ਸਭ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ, ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਮੀਦ ਭੇਜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੰਡ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਸਮਾਰਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸਥਾਪਨ ਅਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਅਸਹਿ ਦਰਦ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਨਾਮ ਬਦਲੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਉਂਦੀ ਯਾਦ-ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਮਕਰਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਅਸਲ ਟੀਚਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਅਤੀਤ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।