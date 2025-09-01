ETV Bharat / bharat

ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ, ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੇਟ - BBMB ADVISORY ON PONG DAM

ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

BBMB ADVISORY ON PONG DAM
ਪੌਂਗ ਡੈਮ
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼/ਕਾਂਗੜਾ: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕਾਂਗੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਡੈਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 1390.52 ਫੁੱਟ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ, ਡੈਮ ਵਿੱਚ 6 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ (ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ) 79,790 ਕਿਊਸਿਕ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਟਰਬਾਈਨ ਤੋਂ 17,079 ਕਿਊਸਿਕ ਅਤੇ ਸਪਿਲਵੇਅ ਤੋਂ 92,841 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਤੋਂ 1 ਲੱਖ 9 ਹਜ਼ਾਰ 20 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

1400 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਗੇਟ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 1400 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਡੈਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਡੈਮ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੌਂਗ ਡੈਮ 'ਤੇ ਸਲਿੱਪਵੇਅ 'ਤੇ 6 ਗੇਟ ਅਤੇ ਟਰਬਾਈਨ 'ਤੇ 6 ਗੇਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ 12 ਗੇਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਥਿਤੀ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਪੌਂਗ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 1400 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਡੈਮ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਵਾਹ ਰਾਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੀ ਹੈ ਫਰੀ ਫਲੋ?

ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਦੇ ਸਾਰੇ 12 ਗੇਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ 12 ਗੇਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ

ਜੇਕਰ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਤੋਂ ਫਰੀ ਫਲੋ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਡੈਮ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਸ਼ਾਹ ਨਹਿਰ ਬੈਰਾਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ 58 ਗੇਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 52 ਗੇਟ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 6 ਗੇਟ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ 52 ਗੇਟਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਤੋਂ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 6 ਗੇਟ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 6 ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਸੂਹਾ, ਮੁਕੇਰੀਆ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹੇਠਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ

ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 27ਵੇਂ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਕਾਸ ਨੇ ਕਾਂਗੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੈ। ਫਤਿਹਪੁਰ ਅਤੇ ਇੰਦੋਰਾ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ ਘਰ ਵਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਰਸਤਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਹਿਣ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਾਲਮਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੀਂਹ

ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡੈਮ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੌਸਮ ਬਰਸਾਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲੋਜੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ 11 ਹਜ਼ਾਰ 500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ ਸਨਬਰ ਵਿਖੇ 98 ਹਜ਼ਾਰ 420 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 20 ਕੈਚਮੈਂਟ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਾਲਮਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 88.20 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਮੀਂਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਵਿੱਚ 67.20 ਮਿਲੀਮੀਟਰ, ਨਾਦੌਣ ਵਿੱਚ 56 ਮਿਲੀਮੀਟਰ, ਡੇਹਰਾ ਗੋਪੀਪੁਰ ਵਿੱਚ 52.20 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਅਤੇ ਨੰਗਲ ਚੌਕ ਵਿੱਚ 47 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਮੀਂਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਜਨਾਥ ਵਿੱਚ 35 ਮਿਲੀਮੀਟਰ, ਭਰਵਾਂ ਵਿੱਚ 29.40 ਮਿਲੀਮੀਟਰ, ਗੁਲੇਰ ਵਿੱਚ 24 ਮਿਲੀਮੀਟਰ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਨਗਰ ਵਿੱਚ 23 ਮਿਲੀਮੀਟਰ, ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ 21.50 ਮਿਲੀਮੀਟਰ, ਘਮਰੌਰ ਵਿੱਚ 21.40 ਮਿਲੀਮੀਟਰ, ਹਰੀਪੁਰ ਵਿੱਚ 40.20 ਮਿਲੀਮੀਟਰ, ਨਗਰੋਟਾ ਸੂਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 14.50 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਅਤੇ ਹਦਸਰ ਵਿੱਚ 12.20 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਮੀਂਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਡੈਮ ਤੋਂ ਛੱਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨੀਵੇਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

