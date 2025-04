ਆਖਿਰ Please ਤੇ Thank You ਦੇ ਚਲਦਿਆ OpenAI ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ?