ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਸਰੋਗੇਸੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਠੱਗੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਦੇ ਕੇ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਏ, ਡਾਕਟਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ - FRAUD IN NAME OF SURROGACY

ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਤਸਵੀਰ ( PTI )

By ETV Bharat Punjabi Team Published : July 27, 2025 at 6:20 PM IST | Updated : July 27, 2025 at 6:28 PM IST 2 Min Read

ਹੈਦਰਾਬਾਦ (ਤੇਲੰਗਾਨਾ): ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਸਰੋਗੇਸੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਬੱਚੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਕੰਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਗੋਪਾਲਪੁਰਮ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਇਹ ਜੋੜਾ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਕੰਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਾਂਝਪਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਕੰਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਰੈਜੀਮੈਂਟਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਜਨਨ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰੋਗੇਸੀ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਜੋੜੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜੋੜੇ ਨੇ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਦਾ ਡੀਐਨਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੋੜੇ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਪਰ, ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਇਸਨੂੰ ਟਾਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਜੋੜੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਡੀਐਨਏ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਡੀਐਨਏ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ

