ਯੂਪੀ/ਗੋਰਖਪੁਰ: ਜਿਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗੋਰਖਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਛੜੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਦੋ ਧੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿਪਰਾਈਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜੰਗਲ ਤਿਕੋਨਿਆ ਨੰਬਰ ਦੋ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਅਨੀਤਾ ਨਿਸ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨੰਦਿਨੀ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਖਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਚਿੰਗ ਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਗ਼ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਦੋਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਫੀਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਅਤੇ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਨਤੀਜੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚਾਰ ਸਾਲ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਲਾਟ
ਅਨੀਤਾ ਨੇ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ 11ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਐਮ.ਏ. ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਹੈ। ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨੰਦਿਨੀ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬਾਗ਼ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ 3:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਚਟਾਈ ਵਿਛਾਉਣਾ, ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ 'ਤੇ ਅੱਖਰ ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸਿਲ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਦੋਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖਿਡਾਰਣਾਂ ਵੀ ਹਨ
ਅਨੀਤਾ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੰਦਿਨੀ ਇੱਕ ਐਥਲੀਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਯੁਵਾ ਖੇਡ ਮਹੋਤਸਵ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਰਨਾਟਕ ਤੱਕ ਝਲਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਨਪੜ੍ਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਬਣਾਇਆ
ਅਨੀਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਪਰ ਜੋ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗੁਆਂਢੀ, ਮਾਸੀ ਜਾਂ ਦਾਦੀ ਜਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜੋ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ-ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਨਾਲ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਨੀਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
60 ਕੁਇੰਟਲ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾਨ ਕੀਤਾ
ਅਨੀਤਾ-ਨੰਦਿਨੀ ਇਕੱਠੇ ਐਲਕੇਜੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਸਵੈ-ਸੇਵਕਾਂ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅਨੀਤਾ-ਨੰਦਿਨੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਕਸ਼ਿਣਾ ਵੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਦੇਖੇ ਜਾਂ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅਨੀਤਾ ਅਤੇ ਨੰਦਿਨੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਗਭਗ 60 ਕੁਇੰਟਲ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਾਰ ਲਈ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੀਐਮ ਯੋਗੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ
ਅਨੀਤਾ ਅਤੇ ਨੰਦਿਨੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਅੰਕ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਅਨੀਤਾ ਅਤੇ ਨੰਦਿਨੀ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੁਆਰਾ ਨਾਰੀ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਅਤੇ ਐਥਲੈਟਿਕ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ
ਨੰਦਿਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਲੇ ਦੇ ਰੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਣੇ ਨੈਪਕਿਨ ਵੀ ਵੰਡਦੀ ਹੈ। ਨੰਦਿਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਉਸਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੈਲੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਸਿੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਿਤਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੇ
ਅਨੀਤਾ ਅਤੇ ਨੰਦਿਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ। ਅਨੀਤਾ ਦੀ ਮਾਂ ਕਮਲਾ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਰਾਮਾਨੰਦ, ਨੰਦਿਨੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬੰਸੀਲਾਲ ਅਤੇ ਮਾਂ ਰਾਮ ਸਤੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਨੀਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਬਿਤਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਕਰਦੀ। ਪਰ ਅੱਜ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਖਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੀਟੀਸੀ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਨੰਦਿਨੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਅਜ਼ਮਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਤਾ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਹੀਰੋ
ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੇਮਸ਼ੀਲਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਹੀਰੋ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਅਨੀਤਾ ਖੁਦ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਨੀਤਾ ਦੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਚਨੀ ਦੇਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਕਾਲੇ ਬਲੈਕਬੋਰਡ 'ਤੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਣਾ, ਜੋੜ ਅਤੇ ਘਟਾਓ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਰੋਲ ਮਾਡਲ
ਜਦੋਂ ਅਨੀਤਾ ਅਤੇ ਨੰਦਿਨੀ ਨੇ ਇਹ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਕਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਖਿੜਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਔਰਤ ਸਿੱਖਿਅਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਨੀਤਾ ਅਤੇ ਨੰਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ, ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ।