ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਇਹ ਅਨੋਖਾ ਘਰ, 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚੀ ਬਿਜਲੀ
ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਰਸੋਈ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਓਟਲਾ। ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦਾ ਅਨੋਖਾ ਘਰ। ਜਾਣੋ, ਕਿਵੇਂ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਇਆ।
Published : September 11, 2025 at 12:51 PM IST
ਤਾਪੀ: ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਘਰ ਹੈ, ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਘਰ ਇੱਕ 70 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਮਗਨੀਬੇਨ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ।
20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਬਿਜਲੀ
ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਮਗਨੀਬਨ ਨੂੰ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਹ ਅਨੋਖੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਸੋਨਗੜ੍ਹ ਤਾਲੁਕਾ ਦੇ ਗਾਸਾਵਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਰਸੋਈ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦੇ ਘਰ ਬਿਜਲੀ ਆਈ।
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖਬਰ ਦਾ ਅਸਰ
ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਖਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਗਨੀਬੇਨ ਦੀ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਮਗਨੀਬਨ
ਗਾਈਸਵਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਮਗਨੀਬਨ ਦਾ ਘਰ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਘਰ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚਰਾਗਾਹ 'ਤੇ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮਗਨੀਬੇਨ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।
ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਰਸੋਈ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਓਟਲਾ
70 ਸਾਲਾ ਮਗਨੀਬਨ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਲਈ ਦੀਵਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਅਜੀਬ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਸ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ
ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਪਾਦਰੀ ਯੂਸਫ਼ ਗਾਮਿਤ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। 30 ਮਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਈ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿਰਫ਼ ਗੁਜਰਾਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦੇ ਘਰ ਬਿਜਲੀ ਆਈ।
ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੀ ਮਗਨੀਬਨ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ੀ
ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦੇ ਘਰ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ, ਦੱਖਣੀ ਗੁਜਰਾਤ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਮਗਨੀਬੇਨ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬੱਲਬ ਜਗਿਆ, ਤਾਂ ਮਗਨੀਬੇਨ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ।
ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਹੱਲ
ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ, ਅਜਿਹੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਗਨੀਬੇਨ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰੌਸ਼ਨੀ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।