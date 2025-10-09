ETV Bharat / bharat

ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ IPS ਦੀ IAS ਪਤਨੀ ਪਹੁੰਚੀ ਥਾਣੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ

ਮ੍ਰਿਤਕ IPS ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਮਨੀਤ ਪੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸ਼ਤਰੂਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਐਸਪੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।

IPS OFFICER SUICIDE CASE
ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ IPS ਦੀ IAS ਪਤਨੀ ਪਹੁੰਚੀ ਥਾਣੇ (Etv Bharat)
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਾਈ ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਮਨੀਤ ਪੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸ਼ਤਰੂਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਐਸਪੀ ਨਰਿੰਦਰ ਬਿਜਾਰਨੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।

'ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਐਸਪੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ'

ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਮਨੀਤ ਪੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 11 ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸ਼ਤਰੂਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਐਸਪੀ ਨਰਿੰਦਰ ਬਿਜਾਰਨੀਆ ਉੱਤੇ ਉਸਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਪਤੀ ਵਾਈ ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਅੱਠ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਮਨੀਤ ਪੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (ਸੀਆਰਪੀਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 108 ਅਤੇ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

'ਪਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼":

ਅਮਨੀਤ ਪੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ "ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਪਾਨ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਲੈਪਟਾਪ ਬੈਗ ਅੰਦਰ ਉਸਦੀ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਾਪੀ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ'

IPS OFFICER SUICIDE CASE
ਆਈਏਐਸ ਅਫਸਰ ਅਮਨੀਤ ਪੀ ਕੁਮਾਰ (Etv Bharat)

'ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਡੀਜੀਪੀ ਸ਼ਤਰੂਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ, ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਐਸਪੀ ਨਰਿੰਦਰ ਬਿਜਾਰਨੀਆ ਨੇ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਕੇਸ, ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 0319/2025, ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸ਼ਤਰੂਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਐਸਪੀ ਨਰਿੰਦਰ ਬਿਜਾਰਨੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।"-ਅਮਨੀਤ ਪੀ ਕੁਮਾਰ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ

ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ:

ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ, ਵਾਈ ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਗੰਨਮੈਨ, 'ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਸ਼ੀਲ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਈ ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਗੰਨਮੈਨ ਸੁਸ਼ੀਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।

IPS OFFICER SUICIDE CASE
IPS ਅਫਸਰ ਵਾਈ ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ (Etv Bharat)

"ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਵਾਈ. ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ। ਸੁਸ਼ੀਲ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਨਾਰਨੌਲ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਵੀ ਸੌਂਪੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ੀਲ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ੀਲ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।"-ਨਰਿੰਦਰ ਬਿਜਾਰਨੀਆ,ਐਸਪੀ ਰੋਹਤਕ

'ਸਸਕਾਰ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ'

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਾਈ ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਬੁੱਧਵਾਰ (8 ਅਕਤੂਬਰ) ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਮਨੀਤ ਪੀ ਕੁਮਾਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਪਾਨ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 16 ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੁਰਦਾਘਰ ਪਹੁੰਚੀ। ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਧੀ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ (9 ਅਕਤੂਬਰ) ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐਸ ਅਤੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਅਮਨੀਤ ਪੀ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ।

