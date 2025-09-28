ETV Bharat / bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ 'ਚ ਆਇਆ ਹੜ੍ਹ, ਉਸਮਾਨ ਸਾਗਰ ਦੇ ਖੁਲ੍ਹੇ 15 ਗੇਟ, ਲੋਕ ਹੋਏ ਬੇਹਾਲ

ਰੰਗਾਰੇਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਪਾਰੇਡੀਗੁਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਦੀ ਭਰ ਗਈ। ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ।

ਉਸਮਾਨ ਸਾਗਰ ਦੇ ਖੁਲ੍ਹੇ 15 ਗੇਟ, ਲੋਕ ਹੋਏ ਬੇਹਾਲ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 28, 2025 at 5:31 PM IST

3 Min Read
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਮੂਸੀ ਨਦੀ 25 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਐਮਜੀਬੀਐਸ, ਚਾਦਰਘਾਟ ਅਤੇ ਮੂਸਾਰਾਮਬਾਗ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਜੀਵਨ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਲਕਪੇਟ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਦਸ ਅਤੇ ਅੰਬਰਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਲੋਨੀਆਂ ਡੁੱਬ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਲਗਭਗ 2,000 ਘਰ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਹਨ।

ਐਮਜੀਬੀਐਸ, ਨਰਸਿੰਗੀ ਵਿੱਚ ਮੰਚੀਰੇਵੁਲਾ ਕਾਜ਼ਵੇਅ, ਚਾਦਰਘਾਟ, ਮੂਸਾਰਾਮਬਾਗ ਅਤੇ ਗੋਰੇਲੀ ਵਿਖੇ ਸੱਜੇ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪੁਲਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਲੋਮੀਟਰਾਂ ਤੱਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਨਾਰਾਇਣਪੇਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੈੱਲ ਸ਼ੈੱਡ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਹੈਦਰਾਬਾਦ 'ਚ ਆਇਆ ਹੜ੍ਹ (ETV Bharat)

ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ

ਗੰਡੀਪੇਟ (ਓਸਮਾਨਸਾਗਰ) ਭੰਡਾਰ ਤੋਂ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਸ਼ੰਕਰਪੱਲੀ ਪੁਲ, ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਦਸ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗੰਡੀਪੇਟ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜੋ ਇਸ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਢੇ ਸੋਲਾਂ ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ 3-5 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਭਰ ਗਿਆ, ਉਸਮਾਨਸਾਗਰ ਦੇ ਸਾਰੇ 15 ਗੇਟ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ 9 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਉੱਚੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ 35,600 ਕਿਊਸਿਕ ਵਹਾਅ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਰਾਤ ​​ਦੇ 11 ਵਜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।

ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਐਮਜੀਬੀਐਸ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅਗਾਊਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 2 ਟੀਐਮਸੀ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਰੰਗਾਰੈਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੰਦੀਗਾਮਾ ਮੰਡਲ ਦੇ ਅੱਪਾਰੈਡੀਗੁਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਦੀ ਓਵਰਫਲੋ ਹੋ ਗਈ। ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਕਾਰ ਫਸ ਗਈ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੂਸ ਨਦੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਅਤੇ ਗਰਜਣ ਲੱਗੀ, ਲੰਗਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਾਪੂ ਘਾਟ ਡੁੱਬ ਗਿਆ।

ਉਸਮਾਨ ਸਾਗਰ ਦੇ ਖੁਲ੍ਹੇ 15 ਗੇਟ (ETV Bharat)

ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਚਾਇਆ

ਪੁਰਾਣਪੁਲ ਵਿਖੇ ਨਦੀ 'ਤੇ ਬਣੇ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਜਾਰੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਫਸ ਗਏ। ਹਾਈਡਰਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਨਾਗੋਲੇ ਵਿੱਚ, ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸ਼ਿਲਪਰਮ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉੱਪਲ ਭਾਗਯਥ ਲੇਆਉਟ ਇੱਕ ਤਲਾਅ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਜੀਐਚਐਮਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਸੂਲਪੁਰਾ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਭੋਜਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜੋ ਚਾਦਰਘਾਟ ਵਿਖੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਨ।

ਰਾਤ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ

GHMC ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਰ.ਵੀ. ਕਰਨਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸੀਨਗਰ, ਰਸੂਲਪੁਰਾ, ਵਿਨਾਇਕਵੇਧੀ, ਸ਼ੰਕਰਨਗਰ, ਪਦਮਾ ਕਲੋਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ 1,460 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਨਦੀ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਗਿਆ, ਰਾਤ ​​ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਲੋਕ (ETV Bharat)

ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਕਾਰਨ, ਨਲਗੋਂਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੇਥੇਪੱਲੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਮੁਸੀ ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਅਚਾਨਕ ਵਧ ਗਿਆ। ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ 41,448 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਆਇਆ। ਸੁਚੇਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨੌਂ ਕਰਸਟ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ 44,671,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 4.46 ਟੀਐਮਸੀ ਹੈ, ਪਰ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 3.96 ਟੀਐਮਸੀ ਹੀ ਹੈ।

ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸੁਰਮ ਵਰਗਾ ਅਨੁਭਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ

ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਐਮਜੀਬੀਐਸ ਵਿਖੇ ਦੁਸਹਿਰਾ ਤਿਉਹਾਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸੁਰਮ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਗੇਟ, ਨਾਲ ਹੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਲਾਈਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਇੱਕ ਵੀ ਬੱਸ ਲੰਘਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆਏ ਸਨ, ਅਸਥਾਈ ਰੱਦ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਆਰਟੀਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਕਲਪਿਕ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

