ਕਲਾਸਫੈਲੋ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਤੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕਤਲ - HUSBAND KILLS WIFE

ਪਤੀ ਨੇ ਚਾਦਰ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਸਾਹ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...

HUSBAND KILLS WIFE
ਕਲਾਸਫੈਲੋ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਰਤਾ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕਤਲ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 26, 2025 at 2:15 PM IST

ਮੱਤੇਵਾੜਾ: ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਵਾਰੰਗਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹੰਟਰ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਸਾਈਨਗਰ ਕਲੋਨੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਦਰਾਅਸਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਦਾਜ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਹਿਪਾਠੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਖਰਾਬ ਸਿਹਤ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਏਐਸਪੀ ਸ਼ੁਭਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਵਾਰੰਗਲ ਮੰਡਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

18 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਿਆਹ

ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਰਿਆਪੇਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੁਤਨਕੱਲੂ ਮੰਡਲ ਦੇ ਦਿਰਸ਼ਨਪੱਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ 20 ਸਾਲਾ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਮਹਿਬੂਬਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਰੀਪੇਡਾ ਮੰਡਲ ਦੇ ਬਲਯਾਤੰਡਾ ਨਿਵਾਸੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ 2.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਕਦ, ਮਾਂ ਲਈ 2 ਤੋਲੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚੇਨ, ਅੰਗੂਠੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੋਲੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚੇਨ ਅਤੇ ਲਾੜੀ ਨੂੰ 15 ਤੋਲੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਦਾਜ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਾੜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ 150 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋਵੇਂ ਵਾਰੰਗਲ ਦੇ ਹੰਟਰ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸਾਈਨਗਰ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਨੌਜਵਾਨ ਆਟੋ ਚਲਾ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ।

ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈ ਪੰਚਾਇਤ

ਵਿਆਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਚੱਲਿਆ, ਪਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਗਣੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਝਗੜਾ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲਾੜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੜਕਾ ਆਪਣੀ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਸਹਿਪਾਠੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜੋ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ।

23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਤਲ

23 ਅਗਸਤ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਸੌਂ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਉਸਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਚਾਦਰ ਪਾ ਕੇ ਉਸਦਾ ਸਾਹ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਸਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਐਮਜੀਐਮ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਫ਼ੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਵਾਰੰਗਲ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ, ਉਸਨੇ ਕਤਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈ। ਉਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

