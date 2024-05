ETV Bharat / bharat

ਕਰਨਾਟਕ : ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਪਿਆਰ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਕੇ ਲੜਕੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਤਲ - Young Man Killed Girl

By ETV Bharat Punjabi Team

Jilted lover stabs girl to death in her house ( Etv Bharat )