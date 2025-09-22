ETV Bharat / bharat

ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ, HRTC ਦੀ ਬੱਸ ਪਲਟੀ, ਮੱਚੀ ਹਾਹਾਕਾਰ

ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ HRTC ਦੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਣੋ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅਪਡੇਟ...

HRTC BUS ACCIDENT KANGRA
ਐਚਆਰਟੀਸੀ ਬੱਸ ਪਲਟ ਗਈ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 22, 2025 at 1:46 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼/ਕਾਂਗੜਾ: ਕਾਂਗੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਾਡਾਸੀਬਾ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਤਲਵਾੜਾ ਤੋਂ ਬੱਦੀ ਵਾਇਆ ਡਾਡਾਸਿਬਾ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ HRTC ਬੱਸ ਅਚਾਨਕ ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆ ਬੈਠੀ ਅਤੇ ਗੁਰਾਲਾ ਨੇੜੇ ਪਲਟ ਗਈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਯਾਤਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਕਾਰਨ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ। ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ।

ਵਿਕਰਮ ਠਾਕੁਰ,ਵਿਧਾਇਕ (Etv Bharat)

ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਾਰੀ

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਲਵਾੜਾ ਤੋਂ ਬੱਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਡਾਡਾਸਿਬਾ ਨੇੜੇ ਗੁਰਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪਲਟ ਗਈ। ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ, ਡਾਡਾਸਿਬਾ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਿਸਤਰੇ ਭਰ ਗਏ। ਕੁਝ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਪਏ ਹੋਏ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਟਾਂਡਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਨ ਸ਼ਾਮਿਲ

ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੇ ਅਤੇ 36 ਹੋਰ ਯਾਤਰੀ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਐੱਸਐੱਚਓ ਡਾਡਾਸਿਬਾ, ਸੰਦੀਪ ਪਠਾਨੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 38 ਤੋਂ 40 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਸ ਗੁਰਾਲਾ ਮੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਮੋੜ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਅਤੇ ਬੱਸ ਪਲਟ ਗਈ। ਡਰਾਈਵਰ ਆਮ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਸ ਕਾਰਨ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਜਸਵਾਨ ਪ੍ਰਾਗਪੁਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਕਰਮ ਠਾਕੁਰ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੇ ਐਕਸ-ਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜ੍ਹਿਆ ਟਰੱਕ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗੜਾ ਦੇ ਦੇਹਰਾ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ, ਇੱਕ ਬੇਕਾਬੂ ਟਰੱਕ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬਾਲਾਜੀ ਹਵੇਲੀ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜ੍ਹਿਆ। ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਗੇਟ ਅਤੇ ਕੰਧ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਟਰੱਕ ਨੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਅਤੇ ਫਰਨੀਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਹਾਦਸੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਸੀ।

HRTC BUS OVERTURNED DADASIBA
ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜ੍ਹਿਆ ਟਰੱਕ (Etv Bharat)

ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਹਰਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਟਾਂਡਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੋਟਲ ਮੈਨੇਜਰ ਦਲਜੀਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਟਰੱਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਟਕਰਾਇਆ। ਟਰੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ। ਡੇਹਰਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੁਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਪੀਡ ਬ੍ਰੇਕਰ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

For All Latest Updates

TAGGED:

HRTC BUS KANGRAਐਚਆਰਟੀਸੀ ਬੱਸ ਪਲਟ ਗਈਬੱਸ ਹਾਦਸਾHRTC ਬੱਸHRTC BUS ACCIDENT KANGRA

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਸਵੇਰੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਉਂ ਵਧਦਾ ਹੈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ? ਕਿਹੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਾ? ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮਾਹਿਰ

ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੇ ਅਤੇ ਅਨੌਖੇ ਪੰਡਾਲ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ

ਦੋ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ Apple ਵਲੋਂ ਫੋਲਡੇਬਲ iPhone? ਜਾਣੋ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.