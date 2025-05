ETV Bharat / bharat

ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਹਾਜ਼ ਡੇਗੇ ਗਏ? ਜਾਣੋ ਫੌਜ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ? - HOW MANY INJURIES IN ATTACK

ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਹਾਜ਼ ਡੇਗੇ ਗਏ? ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Punjabi Team Published : May 11, 2025 at 8:51 PM IST 2 Min Read