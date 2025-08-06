Essay Contest 2025

ਕੀ ਹੈ ਲੂਜ਼ ਫਾਸਟ ਟੈਗ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਹਿੰਗੀ ? ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ...

NHAI ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਫਾਸਟੈਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜਾਂ ਵਿੰਡਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਅੱਧਾ ਚਿਪਕਾਉਣਾ 'ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਟੈਗ' ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੀ ਹੈ ਲੂਜ਼ ਫਾਸਟ ਟੈਗ (X@FASTag_NETC)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 6, 2025 at 7:30 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੂਜ਼ ਫਾਸਟੈਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਫਾਸਟੈਗ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NHAI) ਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ NHAI ਨੇ ਇੱਕ ਹਾਲੀਆ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਵਿੰਡਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਫਾਸਟੈਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਅਭਿਆਸ ਸੰਚਾਲਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੇਨ ਭੀੜ, ਜਾਅਲੀ ਚਾਰਜਬੈਕ, ਬੰਦ ਲੂਪ ਟੋਲਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਟੋਲ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਈਵੇਅ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੂਜ਼ FASTag?

ਲੂਜ਼ FASTags ਸਰਗਰਮ RFID ਟੋਲ ਟੈਗ (FASTags) ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਾਹਨ ਦੀ ਵਿੰਡਸਕਰੀਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਿਪਕਦੇ ਪਰ ਖਿੜਕੀ ਦੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਫਿਕਸ ਕੀਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੱਥੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਅਭਿਆਸ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ FASTag-ਸਮਰੱਥ ਟੋਲਿੰਗ ਦੇ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਹਨ।

NHAI ਨੇ ਲੂਜ਼ ਫਾਸਟੈਗ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਉਪਾਅ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, NHAI ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਢਿੱਲੇ ਫਾਸਟੈਗ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। NHAI ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, NHAI ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਫਾਸਟੈਗ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ/ਹੌਟਲਿਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।

ਸਾਲਾਨਾ ਫਾਸਟੈਗ ਪਾਸ

NHAI ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਫਾਸਟੈਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜਾਂ ਵਿੰਡਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਫਾਸਟੈਗ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਚਿਪਕਾਉਣਾ 'ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਟੈਗ' ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ NHAI 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਫਾਸਟੈਗ ਪਾਸ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ETV Bharat

