ਰਾਮਲੀਲਾ ਸਟੇਜ 'ਤੇ 'ਦਸ਼ਰਥ' ਨੂੰ ਪਿਆ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਹੋਈ ਮੌਤ

ਰਾਮਲੀਲਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

RAMLILA ACTOR AMRISH KUMAR DIES
ਹਿਮਾਚਲ ਰਾਮਲੀਲਾ ਅਦਾਕਾਰ ਦੀ ਮੌਤ (Social Media)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 24, 2025 at 2:37 PM IST

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼/ਚੰਬਾ: ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਹਤਮੰਦ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਹੀ ਪਲ ਅਚਾਨਕ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚੰਬਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮਲੀਲਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਰਾਮਲੀਲਾ ਵਿੱਚ ਦਸ਼ਰਥ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ 73 ਸਾਲਾ ਅਮਰੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਡਾਇਲਾਗ ਬੋਲਦੇ ਸਮੇਂ ਪਿਆ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ

ਰਾਮਲੀਲਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਦਸ਼ਰਥ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਸ਼ਰਥ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਅਮਰੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਆਪਣੇ ਡਾਇਲੌਗ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮੱਚ ਗਈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪਰਦਾ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਮਰੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ।

RAMLILA ACTOR AMRISH KUMAR DIES
ਰਾਮਲੀਲਾ ਕਲਾਕਾਰ ਅਮਰੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ (Social Media)

50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕੰਮ

ਰਾਮਲੀਲਾ ਕਲੱਬ, ਚੰਬਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੁਦੇਸ਼ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਬਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 73 ਸਾਲਾ ਅਮਰੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਲਗਭਗ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੰਚ 'ਤੇ ਦਸ਼ਰਥ ਅਤੇ ਰਾਵਣ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਰਾਮਲੀਲਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖੂਬ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਲਈ ਰਾਮਲੀਲਾ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।

"ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਸ਼ ਜੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੀ ਆਤਮਾ ਸਨ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਨਾਲ ਚੰਬਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਮਲੀਲਾ ਕਲੱਬ ਨੇ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।" - ਸੁਦੇਸ਼ ਮਹਾਜਨ, ਮੈਂਬਰ, ਰਾਮਲੀਲਾ ਕਲੱਬ ਚੰਬਾ

