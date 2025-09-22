ETV Bharat / bharat

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ, ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧ

ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੱਜ ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਸਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।

Himachal Pradesh Minister Vikramaditya Singh ties the knot with Dr. Amreen Kaur
ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੱਜ ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ (Etv Bharat)
September 22, 2025

ਸ਼ਿਮਲਾ: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ (ਸੋਮਵਾਰ, 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ) ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀਰਭੱਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਰੀਨ ਕੌਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ। ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 2 ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ।

ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਆਹ

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਰੀਨ ਕੌਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਦੋਵਾਂ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਭਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਮਰੀਨ ਕੌਰ ਲਈ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ (Etv Bharat)

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫੋਟੋਆਂ

ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, "ਅੱਜ, ਮੈਂ ਡਾ. ਅਮਰੀਨ ਕੌਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ, ਰਾਜਾ ਵੀਰਭੱਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹਰ ਪਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਲਈ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ 7.5 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ, ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ, ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।"

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ (Etv Bharat)

ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਕੌਣ ਹੈ?

ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ, ਡਾ. ਅਮਰੀਨ ਕੌਰ ਸੇਖੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ। ਅਮਰੀਨ ਕੌਰ ਸੈਕਟਰ 2, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਰਦਾਰ ਜੋਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰਨੀ ਓਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਧੀ ਹੈ। ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ, ਅਮਰੀਨ ਕੌਰ ਕੋਲ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਡਿਗਰੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਰਗਰਮ ਹੈ।

ਇਸ ਖਾਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ 7.5 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।"

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ (Etv Bharat)

ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ: ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਘ

ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ, ਵੀਰਭੱਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।"

ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ: ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ

ਮੰਡੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਵਿਕਰਮਾਦਿਤਿਆ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰੀ ਵਿਕਰਮਾਦਿਤਿਆ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਸਗੋਂ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ, ਵੀਰਭੱਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ, ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ।"

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ (Etv Bharat)

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਵਿਕਰਮਾਦਿਤਿਆ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਕਰਮਾਦਿਤਿਆ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਬੱਝਣ 'ਤੇ ਹਾਰਦਿਕ ਵਧਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦੇਵੀ ਭੀਮਕਾਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵਰ੍ਹਾਵੇ।"

ਵਿਕਰਮਾਦਿਤਿਆ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਹਨ?

ਵਿਕਰਮਾਦਿਤਿਆ ਸਿੰਘ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੇ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਸਵਰਗੀ ਵੀਰਭੱਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ। ਵਿਕਰਮਾਦਿਤਿਆ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਫ਼ਰ 2013 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ 2013 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। 2017 ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਪੇਂਡੂ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ 2022 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਵਜੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਵਿਕਰਮਾਦਿਤਿਆ ਸਿੰਘ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਵਿਕਰਮਾਦਿਤਿਆ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਸੁਦਰਸ਼ਨਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਹਨ।

ਰਾਮਪੁਰ ਬੁਸ਼ਾਹਰ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ

ਵਿਕਰਮਾਦਿਤਿਆ ਸਿੰਘ ਬੁਸ਼ਾਹਰ ਰਾਜ ਦੇ 122ਵੇਂ ਰਾਜਾ ਸਵਰਗੀ ਵੀਰਭੱਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ। ਵੀਰਭੱਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ 8 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਨੂੰ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੀਰਭੱਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ, ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਮਪੁਰ ਬੁਸ਼ਹਿਰ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੀਰਭੱਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਗੱਦੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੀ। ਵੀਰਭੱਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਤਾਜ ਪਹਿਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ

2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ। ਮੰਡੀ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ। ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਇਹ ਸੀਟ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੀ। ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੰਗਨਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

