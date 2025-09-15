ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸੂਨ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ 404, ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ 4,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਪਾਰ
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਕਹਿਰ ਨੇ 20 ਜੂਨ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 404 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।
By ANI
Published : September 15, 2025 at 2:58 PM IST
ਸ਼ਿਮਲਾ (ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼): ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸੂਨ ਸਰਗਰਮ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਲਕੀ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ 20 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਮੌਸਮ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸੂਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਕਹਿਰ ਨੇ 20 ਜੂਨ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 404 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਸਡੀਐਮਏ) ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 229 ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 175 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਐਸਡੀਐਮਏ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੰਚਤ ਨੁਕਸਾਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੌਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ, ਅਚਾਨਕ ਹੜ੍ਹ, ਡੁੱਬਣ, ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗਣ, ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗਣ ਅਤੇ ਘਰ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
|ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ
|ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੌਤਾਂ
|ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ
|ਮੰਡੀ
|37
|24
|ਕਾਂਗੜਾ
|34
|21
|ਕੁੱਲੂ
|31
|0
|ਚੰਬਾ
|28
|22
|ਸ਼ਿਮਲਾ
|23
|0
|ਸੋਲਨ
|0
|24
ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਫਿਸਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਬੰਦ ਹਾਈਵੇਅ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰ ਢਲਾਣਾਂ ਕਾਰਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।''
ਐਸਡੀਐਮਏ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ₹4,48,905.58 ਲੱਖ (₹4,489 ਕਰੋੜ) ਹੈ। ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ
ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ 1,616 ਘਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ 8,278 ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। 29,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਲਗਭਗ 1.38 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਬਾਗਬਾਨੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, 2,094 ਜਾਨਵਰ ਅਤੇ 26,955 ਪੋਲਟਰੀ ਪੰਛੀ ਮਾਰੇ ਗਏ।
ਐਸਡੀਐਮਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹਾਲੀ ਟੀਮਾਂ ਸੜਕਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਸਮੇਤ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦ
ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਦੌਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਿਘਨ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਟਮਟਾ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਕੁੱਲੂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਜੈ ਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਏਐਨਆਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਟਮਟਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਗੇ।" ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਾਜ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 7 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਹ (ਅਜੈ ਟਮਟਾ) ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।