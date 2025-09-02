ਸ਼ਿਮਲਾ: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸੂਨ ਦਾ ਕਹਿਰ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਾੜਾਂ 'ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆਫ਼ਤ ਲਗਾਤਾਰ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਕਾਰਨ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਹਨ, ਕਿਤੇ ਨਦੀਆਂ-ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਜਨਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਹਟ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਮੀਂਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਲਰਟ ਮੋਡ 'ਤੇ ਹੈ। 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 1 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ, 3158.04 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ 101.2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮੰਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ
ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 1231.64 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 1062.02 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ 298.23 ਕਰੋੜ, ਚੰਬਾ ਨੂੰ 422.84 ਕਰੋੜ, ਹਮੀਰਪੁਰ ਨੂੰ 559.67 ਕਰੋੜ, ਕਿਨੌਰ ਨੂੰ 133.25 ਕਰੋੜ, ਕੁੱਲੂ ਨੂੰ 738.07 ਕਰੋੜ, ਲਾਹੌਲ ਸਪਿਤੀ ਨੂੰ 37.20 ਕਰੋੜ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਨੂੰ 428.79 ਕਰੋੜ, ਸਿਰਮੌਰ ਨੂੰ 148.94 ਕਰੋੜ, ਸੋਲਨ ਨੂੰ 173.07 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਊਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 601.80 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਨੁਕਸਾਨ
(20 ਜੂਨ 2025 – 1 ਸਤੰਬਰ 2025)
|ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ
|ਨੁਕਸਾਨ (ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ)
|ਬਾਜ਼ਾਰ
|1231.64
|ਕਾਂਗੜਾ
|1062.02
|ਬਿਲਾਸਪੁਰ
|298.23
|ਚੰਬਾ
|422.84
|ਹਮੀਰਪੁਰ
|559.67
|ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ
|133.25
|ਕੁੱਲੂ
|738.07
|ਲਾਹੌਲ-ਸਪਿਤੀ
|37.20
|ਸ਼ਿਮਲਾ
|428.79
|ਸਿਰਮੌਰ
|148.94
|ਸੋਲਨ
|173.07
|ਊਨਾ
|601.80
|ਕੁੱਲ
|3158.04
326 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸੂਨ ਆਪਣੇ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ। 20 ਜੂਨ ਤੋਂ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਕਾਰਨ 326 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 41 ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਹਨ ਅਤੇ 385 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹਨ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 4196 ਘਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ 861 ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਘਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 3335 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 3813 ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ 471 ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।
1281 ਸੜਕਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹਨ
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਕਾਰਨ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 1776.12 ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। 01 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1281 ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ 4 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਕਾਰਨ ਲਾਈਨਾਂ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ 1101.11 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। 01 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 790 ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਵੀ 11.45 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ 27.43 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ 139.46 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਨੁਕਸਾਨ
(20 ਜੂਨ 2025 – 1 ਸਤੰਬਰ 2025)
|ਵਿਭਾਗ
|ਨੁਕਸਾਨ (ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ)
|ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ
|1776.12
|ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਭਾਗ
|1101.11
|ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ
|11.45
|ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ
|27.43
|ਪਾਵਰ ਬੋਰਡ
|139.46
ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 858.2 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੌਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 852.2 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਮੀਂਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਨਾਲੋਂ 39 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਮ ਮੀਂਹ 618.9 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਹੈ।
- ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 1158.3 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਨਾਲੋਂ 66 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ।
- ਚੰਬਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 957.7 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਆਮ ਨਾਲੋਂ 32 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ।
- ਹਮੀਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 1252.8 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਨਾਲੋਂ 48 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ।
- ਕਾਂਗੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 1633.4 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਆਮ ਨਾਲੋਂ 16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ।
- ਕਿਨੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 252 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਮ ਨਾਲੋਂ 34 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- ਕੁੱਲੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 850.4 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਨਾਲੋਂ 87 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ।
- ਲਾਹੌਲ-ਸਪਿਤੀ ਵਿੱਚ 196.1 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਮ ਨਾਲੋਂ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਮੀਂਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਮੰਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 1592.5 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਨਾਲੋਂ 66 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ।
- ਸ਼ਿਮਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 1061.3 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਮ ਨਾਲੋਂ 104 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ।
- ਸਿਰਮੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 1453.5 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਆਮ ਨਾਲੋਂ 43 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ।
- ਸੋਲਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 1240.6 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਨਾਲੋਂ 69 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ।
- ਊਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 1396.6 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਨਾਲੋਂ 72 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ।
ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਲਈ ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ
ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਲਈ ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਲਈ ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 9 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਲਈ ਸੰਤਰੀ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਂਹ 3 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਜ ਕਾਂਗੜਾ, ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਸਿਰਮੌਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਲਈ ਲਾਲ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਊਨਾ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ, ਹਮੀਰਪੁਰ, ਚੰਬਾ, ਕੁੱਲੂ, ਸ਼ਿਮਲਾ, ਸੋਲਨ, ਕਿਨੌਰ ਅਤੇ ਲਾਹੌਲ-ਸਪੀਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਲਈ ਸੰਤਰੀ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।