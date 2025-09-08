ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਆਫ਼ਤ ! ਹੁਣ ਤੱਕ 4080 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, 366 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Published : September 8, 2025 at 2:46 PM IST
ਸ਼ਿਮਲਾ (ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼): ਇਸ ਸਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸੂਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਨਜੀਵਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼, ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਕਾਰਨ ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਤੱਕ, ਸਭ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ 820 ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਹਨ। ਰਾਜ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 4080.97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਾਜ ਆਫ਼ਤ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੀਂਹ ਸਬੰਧੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੀਲਾ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ 9 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਨੇ ਊਨਾ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ, ਹਮੀਰਪੁਰ, ਕਾਂਗੜਾ, ਕੁੱਲੂ, ਮੰਡੀ, ਸ਼ਿਮਲਾ, ਸੋਲਨ ਅਤੇ ਸਿਰਮੌਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਲਈ ਪੀਲਾ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੰਬਾ, ਕਿਨੌਰ ਅਤੇ ਲਾਹੌਲ-ਸਪਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਲਕੀ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਲਕੀ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕਾਂਗੜਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, 20 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੱਕ, ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ 4080.97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ ਨੇ ਕਾਂਗੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ 1362.04 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮੰਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਇਸ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ 1263.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੰਬਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 1107.94 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਊਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 913.82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਕੁੱਲੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 895.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਹਮੀਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 743.48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 626.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸੋਲਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 611.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 588.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸਿਰਮੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 205.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਕਿਨੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 136.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਲਾਹੌਲ-ਸਪੀਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 38.06 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ
(20/06/2025 - 07/09/2025)
|ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ
|ਨੁਕਸਾਨ (ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ)
|ਕਾਂਗੜਾ
|1362.04
|ਮੰਡੀ
|1263.64
|ਚੰਬਾ
|1107.94
|ਊਨਾ
|913.82
|ਕੁੱਲੂ
|895.57
|ਹਮੀਰਪੁਰ
|743.48
|ਸ਼ਿਮਲਾ
|626.63
|ਸੋਲਨ
|611.20
|ਬਿਲਾਸਪੁਰ
|588.45
|ਸਿਰਮੌਰ
|205.75
|ਕਿਨੌਰ
|136.15
|ਲਾਹੌਲ-ਸਪੀਤੀ
|38.06
|ਕੁੱਲ
|4080.97
ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 6271 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨੁਕਸਾਨ
ਇਸ ਸਾਲ, ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ 366 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 426 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਆਫ਼ਤ ਵਿੱਚ 41 ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ 1194 ਘਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 478 ਕੰਕਰੀਟ ਅਤੇ 716 ਕੱਚੇ ਘਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ 5077 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1531 ਕੰਕਰੀਟ ਅਤੇ 3546 ਕੱਚੇ ਘਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 460 ਦੁਕਾਨਾਂ/ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ 5284 ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। 20 ਜੂਨ 2025 ਤੋਂ 7 ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੱਕ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 2518.54 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ 820 ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ 356 ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਵਿਘਨ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 1254.92 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ 139.46 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 27.43 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 11.45 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
|ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ (20/06/2025 - 07/09/2025)
|ਵਿਭਾਗ
|ਨੁਕਸਾਨ (ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ)
|ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ
|2518.54
|ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਭਾਗ
|1254.92
|ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ
|139.46
|ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ
|27.43
|ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ
|11.45
ਕੁੱਲੂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ
ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼, ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ, ਅਚਾਨਕ ਹੜ੍ਹ, ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ, ਰਾਜ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਭਰ ਦੀਆਂ 824 ਸੜਕਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 3 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਵੀ ਬੰਦ ਹਨ। ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਆਫ਼ਤ ਕਾਰਨ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁੱਲੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 225 ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ 2 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ (NH-03 ਅਤੇ NH-305) ਬੰਦ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 188 ਸੜਕਾਂ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 141, ਚੰਬਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 88, ਸਿਰਮੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 52, ਕਾਂਗੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 44, ਊਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 25 ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ-70, ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 24, ਸੋਲਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 17, ਲਾਹੌਲ-ਸਪਿਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 9, ਕਿਨੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 4 ਅਤੇ ਹਮੀਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 3 ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਹਨ।
|ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ
|ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ
|ਬੰਦ ਸੜਕਾਂ
|ਕੁੱਲੂ
|225
|ਮੰਡੀ
|188
|ਸ਼ਿਮਲਾ
|141
|ਚੰਬਾ
|88
|ਸਿਰਮੌਰ
|52
|ਕਾਂਗੜਾ
|44
|ਊਨਾ
|25
|ਬਿਲਾਸਪੁਰ
|24
|ਸੋਲਨ
|17
|ਲਾਹੌਲ-ਸਪਿਤੀ
|09
|ਕਿਨੌਰ
|04
|ਹਮੀਰਪੁਰ
|03