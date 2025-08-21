ETV Bharat / bharat

ਬਲੋਦਾਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਖਾਣਾ ਪਰੋਸਣ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਜੁਠਾ ਖਾਣਾ ਪਰੋਸਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ (ETV BHARAT)
Published : August 21, 2025

ਬਲੋਦਾਬਾਜ਼ਾਰ: ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰਦੇਵ ਸਾਈਂ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਕੀਕਤ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਬਲੋਦਾਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਲੇਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਖਾਣਾ ਪਰੋਸਿਆ ਗਿਆ। ਬਲੋਦਾਬਾਜ਼ਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਲਰੀ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਲਛਣਪੁਰ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਹੁਣ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਮੇਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਡੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਾਲਰੀ ਬਲਾਕ ਦੇ ਲਛਣਪੁਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਖਾਣਾ ਪਰੋਸਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 84 ਬੱਚਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟੀ-ਰੇਬੀਜ਼ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 25,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ - ਰਾਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੰਚਾਰਜ, ਬਲੋਦਾਬਾਜ਼ਾਰ

28 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਘਟਨਾ

ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਸੋਈਏ ਨੇ ਸਕੂਲ ਲਈ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰਸੋਈਏ ਅਤੇ ਇੰਚਾਰਜ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਖਾਣਾ ਪਰੋਸਿਆ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 84 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਂਟੀ-ਰੇਬੀਜ਼ ਟੀਕਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ।

ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ

ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਗ ਪਿਆ। ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੀਪਕ ਸੋਨੀ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਹੀ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।

4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ

ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਜੈ ਲਕਸ਼ਮੀ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਭੋਜਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿੱਧੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ

ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।

  • ਨੇਤਰਾਮ ਗਿਰੀ, ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ: ਮੁਅੱਤਲ
  • ਐਲਬੀ ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਟੇਲ: ਅਧਿਆਪਕ, ਮੁਅੱਤਲ
  • ਰਵਿਲਾਲ ਸਾਹੂ, ਅਧਿਆਪਕ, ਇੱਕ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ
  • ਨੇਮੀਚੰਦ ਬਘੇਲ, ਅਧਿਆਪਕ, ਇੱਕ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ
  • ਨਾਮਪਿਆਰੀ ਧਰੁਵ, ਅਧਿਆਪਕ, ਇੱਕ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ
  • ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਸਿਮਗਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਸਿਮਗਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ

6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਕਾਰਵਾਈ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਕਲੱਸਟਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਯੋਗੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਘੋਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਬਲਾਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਕਸਡੋਲ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਈਕੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ

ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ 'ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।

ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਉਠਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਦੱਬ ਜਾਂਦਾ।

