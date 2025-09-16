ETV Bharat / bharat

ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਨੇ ਮਚਾਈ ਤਬਾਹੀ, PM ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ CM ਧਾਮੀ ਤੋਂ ਜਾਣੇ ਹਲਾਤ

ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤਰੀ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਨੇ ਮਚਾਈ ਤਬਾਹੀ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 16, 2025 at 11:33 AM IST

3 Min Read
ਦੇਹਰਾਦੂਨ: ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸੂਨ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਹਰਾਦੂਨ, ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼, ਹਰਿਦੁਆਰ ਅਤੇ ਟੀਹਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਤਰਾਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਦੇਵਤਾ, ਸਹਸਤਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਤਪਕੇਸ਼ਵਰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਤਪਕੇਸ਼ਵਰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵਗਦੀ ਤਮਸਾ ਨਦੀ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੰਦਰ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਪੁਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਾਲ ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਹਿ ਗਈਆਂ। ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਸੰਤਰੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਇੰਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕਾਲਾਢੂੰਗੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਲੈਰੋ ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਗਈ (ETV Bharat)

ਵਾਹਨ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ

ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਦੀ ਚੰਦਰਭਾਗਾ ਨਦੀ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਅਚਾਨਕ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ। ਪੂਰੇ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਮਾਨਸੂਨ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਬਦਰੀਨਾਥ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੱਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਨਡੀਆਰਐਫ, ਐਸਡੀਆਰਐਫ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੀਐਮ ਧਾਮੀ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਧਾਮੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਫੀਲਡ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਇਸ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਦੇਰ ਰਾਤ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੇ ਸਸਥਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਐਸਡੀਆਰਐਫ, ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਕਾਲਾਧੁੰਗੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲੈਰੋ ਕਾਰ ਮੀਂਹ ਦੇ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਗਈ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਾਪਤਾ

ਨੈਨੀਤਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਾਲਾਧੁੰਗੀ ਵਿੱਚ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੋਲੈਰੋ ਕਾਰ ਮੀਂਹ ਦੇ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਗਈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਾਪਤਾ ਹੈ। ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਦੀਪਕ ਰਸਤੋਗੀ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪੀਐਮਜੀਐਸਵਾਈ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

