ਦਹਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰਿਆ ਰਾਵਣ! ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਤੈਰਦੇ ਦਿਖੇ ਪੁਤਲੇ, ਆਪ ਨੇਤਾ ਨੇ ਲਈ ਚੁਟਕੀ

ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਪੁਤਲੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ। ਪੁਤਲਿਆਂ ਦੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ।

delhi ravana effigies
ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਰਾਵਣ ਦੇ ਪੁਤਲੇ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 1, 2025 at 7:34 AM IST

3 Min Read
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਮਲੀਲਾ ਤਿਉਹਾਰ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਰਾਵਣ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।

ਤੇਜ਼ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਨੁਕਸਾਨਿਆ

ਰਾਜੌਰੀ ਗਾਰਡਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਹੀ ਰਾਵਣ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਤੇਜ਼ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਤਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਿੱਜ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਜਾਵਟ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਿਮਾਰਪੁਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਦੁਸਹਿਰੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪੁਤਲੇ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਸਨ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਪੁਤਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨਾਲ ਢੱਕ ਕੇ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗੜ ਦਿੱਤਾ।

ਮਯੂਰ ਵਿਹਾਰ ਫੇਜ਼ 3 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ। ਸਥਾਨਕ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗੌਤਮ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪੰਪ ਬੁਲਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਸਾਰਾ ਮੈਦਾਨ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੱਛਮੀ ਵਿਨੋਦ ਨਗਰ ਦੇ ਬਦਰੀਨਾਥ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਮੀਂਹ ਨੇ ਰਾਵਣ ਕੀਤਾ ਖਰਾਬ

ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤਿਤਾਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਵਣ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਝੁਕ ਗਏ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ। ਤਿਤਾਰਪੁਰ ਵਿੱਚ, ਸੜਕਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਪੁਤਲੇ ਭਿੱਜ ਗਏ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਵਣ ਦੇ ਪੁਤਲਿਆਂ ਤੋਂ ਫੁੱਟਪਾਥ 'ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਨ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਲੋਕ ਬਾਕੀ ਪੁਤਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।

ਲਵ ਕੁਸ਼ ਰਾਮਲੀਲਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰਜੁਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਚਾਨਕ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਪੁਤਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਗਿੱਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਪੁਤਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਚਾਈ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।"

ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਲਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਰਵੀ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਰਾਵਣ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ।"

ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਚਾਨਕ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਪੰਡਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਭੀੜ ਹੋਈ।

ਇਸ ਵਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ - ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। x 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜ ਗਈ।

ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ- 'ਫੂਲੇਰਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੇਖੋ - ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਹਲਕੇ ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖੋ। ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਰਿਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜ ਗਈ।'

ਇਸ ਅਚਾਨਕ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਰਾਵਣ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰੀਗਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ: ਮਹਾਨਵਮੀ 'ਤੇ ਰਵੀ ਯੋਗ, ਕਰੋ ਮਾਂ ਸਿੱਧੀਦਾਤਰੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਕੰਨਿਆ ਪੂਜਾ

ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਦਾ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਲਹੂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਾਵਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਪੂਜਾ

ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਜਜ਼ਬੇ ਭਰੀ ਦਾਸਤਾਨ, ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤੀ ਸਰੀਰਕ ਅਪੰਗਤਾ

