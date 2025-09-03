ਮੰਡੀ: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੁੰਦਰਨਗਰ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਜੰਗਮ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਲਗਭਗ 6:30 ਵਜੇ ਪਹਾੜੀ ਤੋਂ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕ ਗਿਆ। ਪਹਾੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਦੋ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਮਲਬੇ ਕਾਰਨ ਦੋ ਘਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਏ। ਇਸ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੱਬੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਸੁੰਦਰਨਗਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਕੇਸ਼ ਜਾਮਵਾਲ, ਡੀਸੀ ਮੰਡੀ ਅਪੂਰਵ ਦੇਵਗਨ ਅਤੇ ਐਸਪੀ ਮੰਡੀ ਸਾਕਸ਼ੀ ਵਰਮਾ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ ਨਾਲ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਐਨਡੀਆਰਐਫ, ਐਸਡੀਆਰਐਫ, ਮੰਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪਹਾੜੀ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਭਗਦੜ ਮਚ ਗਈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭੱਜਣ ਲੱਗੇ। ਮਲਬੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਬਚਾ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ 3 ਜੇਸੀਬੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਲਬਾ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ।
2 ਘਰ ਰੁੜੇ
ਡੀਸੀ ਮੰਡੀ ਅਪੂਰਵ ਦੇਵਗਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁੰਦਰਨਗਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਸ ਵੱਡੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਭਾਰਤੀ, ਕੀਰਤ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੀ, ਸੁਰੇਂਦਰ ਕੌਰ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੇਂਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੀ ਦੇ ਘਰ ਸੜ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਲਦੀਪ ਦਾ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਘਰ ਵੀ ਢਹਿਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹੈ। ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਦੱਬਣ ਕਾਰਨ ਸੁਰੇਂਦਰ ਕੌਰ, ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਪਤਨੀ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ ਕੀਰਤ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
ਮਲਬੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬੀਆਂ ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ
ਬਚਾਅ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੁਰੇਂਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਘਰ ਦੇ ਮਲਬੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਕੱਟ ਕੇ ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਲਬੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਕੂਟਰ ਸਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਲਬੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬੇ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪਹਾੜੀ ਤੋਂ ਡਿੱਗੇ ਮਲਬੇ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।