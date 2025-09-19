ETV Bharat / bharat

ਇੱਥੇ ਮੀਂਹ ਨੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਮਚਾਈ ਤਬਾਹੀ, ਗਈਆਂ ਕਈ ਜਾਨਾਂ

ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਮੋਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ।

Uttarakhand Cloud Burst and heavy rain
ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਨੇ ਮਚਾਈ ਤਬਾਹੀ (Local Administration/ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 19, 2025 at 1:43 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ਦੇਹਰਾਦੂਨ/ਉੱਤਰਾਖੰਡ (ਕਿਰਨਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ): ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਸਮ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਿਆਨਕ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਜਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਨੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ, ਚਮੋਲੀ ਦੇ ਨੰਦਨਨਗਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਤਰਕਾਸ਼ੀ, ਚਮੋਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਫ਼ਤ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚਮੋਲੀ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ।

ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਰਿਹਾ ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰ

ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 24 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 15 ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਮੋਲੀ, ਮਸੂਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਅਤੇ ਪੁਲ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਟੀਮਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਬੰਦ ਸੜਕਾਂ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਨਾਲ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।

Uttarakhand Cloud Burst and heavy rain
ਚਮੋਲੀ ਵਿੱਚ ਆਫ਼ਤ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ (Local Administration)

ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ

ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆਫ਼ਤ ਨੇ ਸਹਸਤਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਮਾਲਦੇਵਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਸਹਸਤਰਧਾਰਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਦੀ ਓਵਰਫਲੋ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਟਲ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਘਰ ਵਹਿ ਗਏ। ਮਾਲਦੇਵਤਾ ਖੇਤਰ ਦੇ 12 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਬਾਹਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੱਟ ਗਏ। ਪੁਲ ਵਹਿ ਗਏ, ਸੜਕਾਂ ਮਲਬੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ। ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤਪਕੇਸ਼ਵਰ ਮਹਾਦੇਵ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਮੰਦਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪੁਲ ਨੂੰ ਵਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤਮਸਾ ਨਦੀ ਵਧ ਗਈ।

ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਜਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਰੋੜ੍ਹ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੰਦਰ ਦੇ ਕਮਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਢਾਂਚੇ ਮਲਬੇ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬ ਗਏ। ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਨੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 62 ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ 8 ਪੁਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਹਰਾਦੂਨ-ਹਰਿਦੁਆਰ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਅਤੇ ਮਸੂਰੀ ਸੜਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

Uttarakhand Cloud Burst and heavy rain
ਚਮੋਲੀ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ (Local Administration)

ਮਸੂਰੀ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਮਿਲੇ

ਇਹ ਤਬਾਹੀ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਰਾਣੀ ਮਸੂਰੀ ਵੀ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਸੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਸੂਰੀ-ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਸੜਕ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਸਿਰਫ਼ ਸੜਕਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਸੜਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਮਸੂਰੀ, ਧਨੌਲਟੀ ਅਤੇ ਕੈਂਪਟੀ ਸੜਕਾਂ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੈਲਾਨੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਕਈ ਪੁਲ ਵੀ ਵਹਿ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੈਲਾਨੀ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਗਏ।

Uttarakhand Cloud Burst and heavy rain
ਮਲਬੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਭਾਲ (Local Administration)

ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਚਮੋਲੀ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਮੋਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੰਦਨਗਰ ਬਲਾਕ ਦੇ ਕੁੰਤਰੀ ਲਾਗਾ ਫਲੀ, ਸਰਪਾਣੀ ਅਤੇ ਧੁਰਮਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ। ਕਈ ਘਰ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਦੱਬ ਗਏ। ਚੌਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਮਲਬਾ ਅਚਾਨਕ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚਮੋਲੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁੰਤਰੀ ਲਾਗਾ ਫਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਰ ਹੋਰ ਲਾਪਤਾ ਹਨ। ਗਿਆਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਰਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਾਪਤਾ ਹੈ। ਧੁਰਮਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੌਤ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਦੋ ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਹਨ। ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

Uttarakhand Cloud Burst and heavy rain
ਸਹਸਤ੍ਰਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ 'ਚ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਤਸਵੀਰ (Local Administration)

ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ?

ਜੂਨ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਿੱਚ 1,906 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਮ ਅੰਕੜਾ 1,378 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਹੈ, ਜੋ ਲੱਗਭਗ 38% ਵੱਧ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। 20 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 115 ਤੋਂ 200 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਦੇਹਰਾਦੂਨ, ਨੈਨੀਤਾਲ, ਪੌੜੀ ਅਤੇ ਚਮੋਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਤਰੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Uttarakhand Cloud Burst and heavy rain
ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੈਸਕਿਊ (Local Administration)

ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਰੋਹਿਤ ਥਪਲਿਆਲ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੀਂਹ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰ 20 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗਾ। ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਿੱਚ ਸਹਸਤਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 264 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਮੀਂਹ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ।

Uttarakhand Cloud Burst and heavy rain
ਨੰਦਾਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਅਤੇ ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ (District Disaster Management Officer Chamoli)

ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇਗਾ ਸਮਾਂ

ਪਿਛਲੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। 20 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

For All Latest Updates

TAGGED:

CHAMOLI NANDANAGAR CLOUDBURSTDEHRADUN CLOUDBURSTਚਮੋਲੀ ਵਿੱਚ ਆਫ਼ਤਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨISASTER IN UTTARAKHAND

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਹੋਏ ਰਿਲੀਜ਼, ਸੁਣੋ ਪਿਆਰੇ-ਪਿਆਰੇ ਗੀਤ

ਮਰਦਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਆਉਣਾ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ? ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ?

ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੀ ਇਹ ਘਾਟ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਸਮੱਸਿਆ? ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੈ ਇਹ ਸਿਰਕਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਇਸਤੇਮਾਲ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.