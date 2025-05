ETV Bharat / bharat

ਮਹਿਲਾ ਯੂਟਿਊਬਰ ਜੋਤੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ - JYOTI MALHOTRA ARRESTED FOR SPYING

ਮਹਿਲਾ ਯੂਟਿਊਬਰ ਜੋਤੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ( Etv Bharat )

ਹਿਸਾਰ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹਿਸਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਯੂਟਿਊਬਰ ਜੋਤੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋਤੀ ਮਲਹੋਤਰਾ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਜੋਤੀ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ, ਸਨੈਪ ਚੈਟ ਅਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜ ਰਹੀ ਸੀ। ਯੂਟਿਊਬਰ ਜੋਤੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ: ਯੂਟਿਊਬਰ ਜੋਤੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੂੰ ਹਿਸਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾਨਿਸ਼ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੋਤੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਵਲ ਚੈਨਲ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਈ ਸੀ ਜੋਤੀ ਮਲਹੋਤਰਾ: ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੋਤੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ "ਟ੍ਰੈਵਲ ਵਿਦ-ਜੋ" ਨਾਮ ਨਾਲ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੋਤੀ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅਹਿਸਾਨ-ਉਰ-ਰਹੀਮ ਉਰਫ਼ ਦਾਨਿਸ਼ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਅਹਿਸਾਨ-ਉਰ-ਰਹੀਮ ਉਰਫ਼ ਦਾਨਿਸ਼ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਅਹਿਸਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਅਹਿਸਾਨ-ਉਰ-ਰਹੀਮ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਅਲੀ ਅਹਿਵਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਅਲੀ ਅਹਿਵਾਨ ਨੇ ਉਸਦੇ ਠਹਿਰਨ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।

