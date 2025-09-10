ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ 'ਚ ਫਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ,ਪੀਐੱਮ ਨੂੰ ਲਾਈ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਦੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Published : September 10, 2025 at 9:39 PM IST
ਫਤਿਹਾਬਾਦ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਦੇ ਕੁਮਹਰੀਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅੰਕਿਤ ਜਾਂਗੜਾ (24) ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਪੂਨੀਆ (25) ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਰੂਸ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਮਾਸਕੋ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਰੂਸ ਗਿਆ ਸੀ:
ਅੰਕਿਤ ਜਾਂਗੜਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਰਘੁਵੀਰ ਜਾਂਗੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਉਸਦਾ ਭਰਾ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਰੂਸ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਸਕੋ ਦੇ ਐਮਐਸਐਲਯੂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਗੂਗਲ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ 2.5 ਲੱਖ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਗੁਆਉਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਯੁੱਧ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਇਆ ਗਿਆ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਧਮਕੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਭਰਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਅੰਕਿਤ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਪੂਨੀਆ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। -ਰਘੁਵੀਰ ਜਾਂਗੜਾ, ਪੀੜਤ ਦਾ ਭਰਾ
"ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਪਰਿਵਾਰ":
ਰਘੁਵੀਰ ਜਾਂਗੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਰਾਹੀਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਮਾਸਕੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜਾਂਗੜਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਨੀਤਾ ਦੁੱਗਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਦਦ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।"
ਮਦਦ ਦੀ ਅਪੀਲ:
ਕੁਮਹਾਰੀਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀ ਪਾਰਸ, ਜੋ ਰਘੁਵੀਰ ਜਾਂਗੜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਉਸਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੁੱਲ 15 ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ 45 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਬੈਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਵਿੱਚ, 15 ਵਿੱਚੋਂ 5 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਯੁੱਧ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? :
ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਅੰਕਿਤ ਜਾਂਗੜਾ ਫੌਜ ਦੀ ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਫੌਜ ਦੀ ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 12 ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਕਿਤ ਜਾਂਗੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ “ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਖਲਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੁਣੇ ਕਰੋ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ 9 ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਥੋਂ 15-20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ”। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 12 ਨੌਜਵਾਨ ਫੌਜ ਦੀ ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਯੁੱਧ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? :
ਦੂਜੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਕ ਹਨੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ "ਉਹ ਮਾਸਕੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੜਨ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ 15 ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਨੌਜਵਾਨ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਜਲਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ।"