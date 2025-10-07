ਏਡੀਜੀਪੀ ਵਾਈ ਪੂਰਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਲਾਸ਼

ਏਡੀਜੀਪੀ ਵਾਈ ਪੂਰਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਲਾਸ਼
IPS Y Puran Death: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਵਾਈ. ਪੂਰਨ ਨੇ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ, ਸੀਐਫਐਸਐਲ ਟੀਮ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
Published : October 7, 2025 at 5:18 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਵਾਈ. ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਘਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਮਾਨਿਤ ਪੀ. ਕੁਮਾਰ ਹੈ। ਅਮਾਨਿਤ ਪੀ. ਕੁਮਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ।
ਏਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ
2001 ਬੈਚ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਾਈ. ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸੈਕਟਰ 11, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਸਐਸਪੀ ਕੰਵਰਦੀਪ ਕੌਰ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ।
ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਹੈ ਕਿ ਆਈਪੀਐਸ ਵਾਈ. ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੱਕੀ ਹਨ। ਸੀਐਫਐਸਐਲ ਟੀਮ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਸਕੇਗੀ। ਵਾਈ. ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਸੁਨਾਰੀਆ ਸਥਿਤ ਪੁਲਿਸ ਸਿਖਲਾਈ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਆਈਜੀ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
#WATCH | Chandigarh: Kanwardeep Kaur, Chandigarh SSP says, " we got information of a shooting at around 1:30 pm at sector 11 police station. when we reached here, we found that a reported suicide had taken place. the body of ips officer y puran kumar was found at his residence.… pic.twitter.com/b6acTw3EIu— ANI (@ANI) October 7, 2025
"ਸੀਐਫਐਸਐਲ ਟੀਮ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ"
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, "ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ 11, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 1:30 ਵਜੇ ਸੈਕਟਰ 11, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੰਬਰ 116 ਤੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ, ਆਈਪੀਐਸ 2001, ਹਰਿਆਣਾ ਕੇਡਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੀਐਫਐਸਐਲ ਟੀਮ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।''
"ਦੁਪਹਿਰ 1:30 ਵਜੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੀ"
ਐਸਐਸਪੀ ਕੰਵਰਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 1:30 ਵਜੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਐਫਐਸਐਲ ਟੀਮ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।"
